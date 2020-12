2020 går endelig mot slutten, og vi kan bare håpe at neste år blir litt bedre. Likevel har vi kanskje lært noe nytt om oss selv eller livet dette drittåret?

Anna Eitrem

PhD-kandidat ved NHH, satt som ansvarlig redaktør i K7 Bulletin under Pungshot-saken, og blant dem som først startet opp STOFF.

KRISEÅRET. Anna Eitrem håper at koronakrisen åpner øynene våre for en annen trussel, nemlig klimakrisen.

– Hva ser du frem til i 2021?

– Jeg gleder meg til å danse veldig tett med folk jeg ikke kjenner på et eller annet utested eller fest. Det skjer kanskje ikke det første halvåret i 2021, men kanskje andre? Jeg savner konserter, det å være ute og møte folk! Det er jo noe av det beste med å være student i Bergen – alle de bra utestedene og konsertscenene som finnes her.

– Hvilke lærdommer tar du med deg fra 2020?

– Korona har vist oss at kriser som blir meldt, faktisk kan inntreffe. Vi er jo vokst opp med at vår nære verden bare blir bedre og bedre, at alle muligheter ligger åpne og venter. Selv om forskere og eksperter gjennom flere år har advart om en global pandemi, var det få av oss som virkelig tok det innover seg. Også kom den likevel, og det har vært veldig inngripende og voldsomt. Klimakrisen er jo også en meldt krise som kommer til å gi forferdelige konsekvenser, og jeg håper flere får øynene opp for omfanget av den trusselen nå.

– Personlig har jeg hatt godt av det sjokket jeg fikk da Norge stengte ned, og vi sto overfor en krise. Plutselig kjenner du noen som mister en jobb som virket trygg, eller du blir permittert selv. Det er en hard og viktig lærdom – jeg har for eksempel blitt flinkere til å spare, fordi jeg i større grad enn før skjønner hvor viktig det er med en økonomisk buffer.

Peder Niilas Tårnesvik (Niilas)

Sluttet på filosofistudiet for å lage musikk på heltid, og godt var det! Nå er han aktuell med albumet Also This Will Change, og fikk nettopp strålende kritikker for sin konsert under Vill Vill Vest-festivalen.

INTUISJONEN. 2020 lærte artist Niilas å stole på egen intuisjon.

– Hva ser du frem til i 2021?

– Jeg gleder meg eksepsjonelt mye til kulturlivet begynner å åpne opp igjen. Jeg håper jo at det skjer, men jeg vet ikke helt om jeg tror på det. Men jeg gleder meg sånn til å spille live, nå ut med musikken min på en annen måte. I tillegg til at jeg tror det blir bra for folks mentale helse. Og jeg håper at kulturlivet kommer sterkere ut av det i enden av denne tunnelen.

– Hvilke lærdommer tar du med deg fra 2020?

– Jeg tror det kommer til å være et tydelig pre- og post 2020 i verden. Kanskje tydeligst i måten vi forholder oss til alt rundt oss. Før 2020 inntraff hadde jeg akkurat signert med Made Management (plateselskapet til artister som Lars Vaular, Sigrid, Aurora og flere, red. anm.), men da pandemien kom, måtte vi sette alt det der på pause, og plata mi hang i løse luften. Da kunne jeg enten vært irritert over at verden går til helvete, eller jeg kunne bruke muligheten til å lære hele utgivelsesprosessen selv. Så jeg gjorde det, jeg har gjort alt selv, til og med det å lage coveret! Så 2020 har nok lært meg å stole på min egen intuisjon, også.

Sarah Zahid

Jusstudent, samfunnsdebattant, dikter og medlem av Ytringsfrihetkommisjonen.

TA VARE PÅ SEG SELV. Sarah Zahid innså i år at forholdet til seg selv er noe hun må ta vare på. ARKIVFOTO: Nora Elvestad Reinsnes

– Hva ser du frem til i 2021?

– Jeg gleder meg sånn til å være sosial igjen! Det er kanskje ikke realistisk at det blir helt som det skal være med en gang, men jeg håper det blir lov å samles i grupper igjen, i hvert fall. Jeg håper også at treningssentrene åpner opp igjen snart – vi er så avhengige av å se folk og være sosiale, og når dette forsvinner, i tillegg til at lesesalen er byttet ut med en hybel, hadde det vært fint å i hvert fall ha et sted å blåse ut litt.

– Hvilke lærdommer tar du med deg fra 2020?

– Jeg tror ikke jeg er alene om å ta med meg viktigheten av å ivareta egen mental helse. Det har jo vært veldig i fokus den siste tiden, og jeg håper og tror at samfunnet på overordnet plan også får et nytt syn på det. Det har vært ganske tøft for mange, og det er jo selvfølgelig individuelt i hvor stor grad man blir påvirket og hvordan man best kan hjelpe seg selv.

– Det kan være noe fint i det også. Jeg har i hvert fall innsett at forholdet til meg selv er noe jeg må ta vare på, nå som jeg ikke har hatt så mye annet å gå til enn meg selv.

LES OGSÅ:

Kommentarer

kommentarer