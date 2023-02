@norskekollektiv får smake sin egen medisin, for nå er det Studvest som skal snuse i et av deres kollektiv.

Har du noen gang tatt deg selv i å kikke litt for lenge inn gjennom andres vinduer? Eller kjent på trangen til å snoke i andres skuffer og skap?

Hannah Stenersen (22), Malin Sofie Fjørtoft (21) og Sara Slettahjell Langlo (21) har gjort alvor av nysgjerrigheten. Nå sjekker venninnegjengen fra BI i Bergen forholdene i byens kollektiv – med kamera på slep.

– Alle er jo nysgjerrige, så da vil man jo snoke, forklarer Langlo.

De har fått over 2,5 millioner visninger på Tiktok, men selv forstår de ikke helt hvorfor så mange vil følge med.

Studentene mistenker det er fordi konseptet er helt nytt i Bergen: Tre jenter som drar hjem til vilt fremmede for å se hva som skjuler seg bak fasaden.

Prosjektet startet som en seks ukers eksamen på studiet i digital kommunikasjon og markedsføring.

Nå har det blitt en omfattende hobby.

Studvest sin tur til å snoke

Jentene faller nesten ut av døra mens de smiler fra øre til øre og ønsker velkommen.

Nå snur vi kameralinsen og ser hvordan kollektiv-detektivene selv lever. Studvest har fått lov til å undersøke Fjørtofts hjem, som hun deler med fire jenter.

Selv om det er litt klaging over de smale bratte trappene opp til øverste etasje, ser de det på den lyse siden.

– De som bor på toppen får størst rumpe! Det er skikkelig god rumpetrening, sier Fjørtoft lurt og fortsetter:

– Vi hører ikke så mye bråk heller, men de under oss hører nok oss veldig godt.

Har ryddet godt

På veggen i stua henger en krøllete Justin Bieber-plakat, og over TV-en henger en må-se liste med Skam som førsteprioritet. Under skråtaket står det en bartralle med godsaker klar til neste vors.

ULIKHETER: BI-jentene forteller at det er store forskjeller mellom kollektivene de besøker, blant annet mellom rene jentekollektiv og guttekollektiv. FOTO: Tekla Vollen

Fjørtoft påstår at hun ikke har gjemt unna noe før vi fikk komme, men sier det med et glimt i øyet. Derimot innrømmer hun å ha jukset litt ved å rydde før hun åpnet dørene.

Endelig er det vår tur til å få se hva som skjuler seg hjemme hos Fjørtoft, som vanligvis er den som utfører ransakelsene.

– Nå skal jeg finne din dypeste hemmelighet, sier Stenersen mens hun målrettet åpner alle skuffene på soverommet til venninnen.

Selv sier hun at det første hun gjør når hun skal få besøk er å kaste alt under dyna.

Dessverre klarer ikke Studvest å finne noen skjulte skatter. Her er det nok noen som har ryddet godt.

– Får de utvalgte fem minutter på seg til å rydde, eller får man sett kollektivets naturlige tilstand?

– Helst ikke. Vi sier at de ikke skal rydde for mye, sier Fjørtoft.

MONTASJE: @norskekollektiv / Studvest

Fra studentbedrift til suksess på Tiktok

Da studentene fra BI i Bergen fikk muligheten til å starte studentbedrift gjennom skolen i september i fjor, var det nysgjerrigheten som drev dem.

– Vi fant ut at kollektiv alltid var en snakkis på vors, sier Stenersen når hun forklarer hvordan det hele startet.

De virker litt skuffet når de forteller at eksamen kun ble vurdert godkjent/ikke godkjent, spesielt med tanke på at de har nådd bredt ut i ettertid.

– Eksamen er over, så nå holder vi bare på for gøy, sier Fjørtoft.

For noen har studentene allerede blitt lokalkjendiser.

– Nå blir vi jo gjenkjent på byen, og folk spør oss om vi «er fra Norske kollektiv», sier en forbauset Fjørtoft.

– Jeg står på jobben en dag, og så kommer det inn seks jenter som spør om de kan ta bilde med meg, forteller Stenersen og trekker på skuldrene.

Glidemiddel i nattbordsskuffen

Man kan si mye om hvem som bor der ved å se seg rundt, slår de fast.

– Man ser med en gang man kommer inn døra om det er et typisk kollektiv, eller noen som vil ha det pent. Er det liksom mange McDonald’s-plakater på veggene, eller er det lysestaker og vaser, sier Langlo.

Kollektivekspertene hevder at et typisk fest-kollektiv avslører seg selv ved å ha mange skilt på veggene, lørdager er for gutta-flagg, og ting som er stjålet med fra byen.

– Hvert kollektiv har sin egen personlighet, sier Stenersen.

Hvis man virkelig har lyst til å snoke hos noen så er deres beste tips å sjekke nattbordsskuffen. Det er en potensiell gullgruve.

– Gutta har masse glidemiddel i nattbordsskuffen, bryter Langlo ut og legger til:

– og dopapir!

PYNT: Dette henger på veggen hjemme hos Malin Sofie Fjørtoft, en av jentene bak Tiktok-kontoen @norskekollektiv. MONTASJE: Tekla Vollen / Studvest

Stor variasjon i prioriteringer

Stenersen mener hun kan se om det er et jente- eller guttekollektiv ved å åpne kjøleskapet.

– I et guttekollektiv ser du alt ølet, og det er mye mer kjøtt enn hos jentene.

Proteinpulver, sjokolademelk og et trist utvalg av pålegg er gjengangere hos gutta.

Hos jentene henger det ofte en vaskeliste, det er mange fine puter og lysene er tent. Derimot er det mer fokus på helt grunnleggende behov hos guttene.

– Guttene har liksom bare en 1,20-seng, dyne og såklart verdens flateste pute, sukker Langlo, og legger til:

– Noen sier: «Litt kjipt om mamma ser dette».

Skråtak er red flag

Stenersen tror at videoene kan være hjelpsomme for dem som skal flytte ut for første gang, og gir et innblikk i hvordan det egentlig er å bo i kollektiv.

Ikke minst når det gjelder hvor mye det koster å bo.

– Da kan de få se hvor fint eller stygt man kan få det for de ulike prisene, sier Langlo.

– Skråtak er red flag, bryter Fjørtoft ut mens de andre ler og nikker.

FRARÅDES: Vennegjengen oppfordrer andre til å unngå kollektiv med skråtak. FOTO: Tekla Vollen

– Hjemme hos meg er det også skråtak, og det er alltid noen som dunker hodet. Nå som jeg er litt på utkikk etter et nytt kollektiv så tenker jeg: «Nei takk, ikke skråtak», sier Langlo.

De med skråtak har visst også en tendens til å bruke plassen under som søppeldynge, ifølge jentene.

Hjemmesnekret bar til 18.000 kroner

Det aller kuleste de har kommet over var en hjemmesnekret bar, hvor eierne selger drinker og har skrevet ned drikkeleker på kritt-tavla.

– De hadde brukt 18.000 kroner på å bygge den, forteller Langlo.

Det aller beste er å komme inn i kollektiv med god stemning.

– Vi var hos noen gutter, og de sa det føltes som de hadde kjent oss i flere år, sier Stenersen og ler.

– Dem kunne vi godt invitert på tacokveld, tilføyer Langlo.

– Noe som fascinerte meg helt sykt var et kollektiv hvor to gutter delte på ett rom. Vi spurte hva de gjør når de får damebesøk, men da sa de at det får de aldri, sier Stenersen og legger til:

– Men etter vi kuttet kameraene, sa de at når det skjer så blir den ene kastet på sofaen.

Skrekkhistorier

Det er derimot ikke bare fryd og gammen rundt om i studenters kollektiv i Bergen. Skrekkhistorier om frekke utleiere og vaktmestere som ikke er redde for å bruke ekstranøkkelen, er ikke mangelvare, skal vi tro jentene.

– Noen fortalte at de hadde en utleier som pleide å bare gå rett inn, og komme på besøk uten å si fra. Når de kom hjem så satt han av og til på sofaen, forteller Langlo.

Hun har selv hatt en ubehagelig opplevelse i sitt eget kollektiv, hvor vaktmesteren låste seg inn uanmeldt.

MONTASJE: @norskekollektiv / Studvest

Det kan også være ulemper ved å bo sammen med andre. Spesielt når man ikke er helt samkjørte eller deler samme oppfattelse av hva som er rent:

– Når stekepanna står i tre dager uten å bli vasket for eksempel. Jeg orker ikke å vaske opp andres rot, og så synes jeg det er vanskelig å si ifra om. Uansett hvor nære man er, sier Fjørtoft.

Ambisjoner for fremtiden

– Vil dere jobbe med dette i fremtiden?

– Vi synes jo det er gøy og vi er engasjerte i dette, sier Langlo.

— Vi blir godt kjent med folk. Nå er vi blitt invitert på tre vors, sier Stenersen og smiler.

– Så ambisjonen er å få til så mange vors dere kan?

– Det er vel ikke helt det som er målet, men det er jo veldig gøy! Vi studerer digital markedsføring, så dette er superrelevant for studiet, svarer Langlo.

Og hvem vet?

Kanskje er det du som blir neste snokeoffer.

Kommentarer

kommentarer