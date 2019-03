Det er på tide å rope et varsko. En astrologiskole har blitt godkjent for støtte fra Lånekassen, og to av Norges beste universitet kjemper om å få tilby et prestisjestudium i pseudovitenskap. Hvorfor hører vi ikke kraftigere protester på dette fra studenter? Hvordan kom vi hit, og hvordan snur vi denne bussen til Vannmannen?

NOKUT, Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, kom ut tidligere denne måneden med akkreditering av nye fagskoler. Blant dem var Astrologiskolen Hercules. Her kan du lære å tolke stjernenes bevegelser; til underholdning for folk som har lest hele avisen, men fremdeles har to minutter å slå i hjel – eller for å loppe de som faktisk tror på dette pølsevevet for penger. NOKUT begrunner sin avgjørelse med at de må følge gjeldende regelverk. Det må de selvfølgelig. Da må lovgiver inn og fikse dette, at lurendreieri-utdannelse skal kvalifisere til støtte fra Statens Lånekasse tror jeg neppe mange vil si fortjener stjerne i margen. NOKUT ropte selv om dette i høringen, for døve ører. Her har lovgiver sovet i timen. Hvem vet, kanskje Merkur var i retrograd og de følte seg ekstra trøtt på den tiden. Konsekvensen er uansett av NOKUT må akkreditere rent tull og dermed blir organets navn nesten parodisk. Dette går ut over alle oss som studerer i Norge, når de som akkrediterer oss får et omdømmeproblem.

Over til noe som berører oss kanskje enda mer direkte, nemlig duellen mellom UiB og UiO over statlige millioner for å opprette et nytt profesjonsstudium i kiropraktikk. Kiropraktikk har en merkelig og pseudovitenskaplig historie. Den ble grunnlagt av Daniel D. Palmer, en magnetisk healer, hva nå enn det er, på slutten av 1800-tallet. Han hevdet at alle sykdommer hadde en årsak i et kompleks av subluksasjoner i ryggvirvelen, et konsept som ligger til grunn for kiropraktikken men som har blitt tilbakevist at eksisterer gang på gang. Den har en spesielt trøblete historie med å hevde at den kan løse alt fra autisme til barne-kolikk med ryggvirvel-manipulasjon – men kan kun vise til moderat og kortvarig effekt på ryggsmerte i dag på nivå med fysioterapi.

Selv disse metastudiene har svakheter, særlig ofte at primærstudiene er utført med lave N deltakere eller har andre åpenbare metodiske svakheter. Studieplanen ligger opp til at framtidens UiB-utdannede kiropraktorer skal studere basale biologiske fag ved siden av sin ryggvirvel-manipulasjon. Men hva er poenget med det? For å sette det på spissen, er en astrolog som har studert astrofysikk mer effektiv i å tolke stjernetegn? Hvorfor skal vi bedrive akademisk hvitvasking av et felt med mildt sagt tvilsom verdi? Er det kun et ønske om flere statlige kroner som driver dette framover? Jeg finner ingen annen god forklaring.

Studenter bør vite om hva som beveger seg av uvitenskapelige krefter i utdanningssektoren. Og de bør si ifra om at dette ikke er greit. Til rektoratet og til forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø: jeg vil ikke ha en akademisk hvitvasking av pseudovitenskapelige fagfelt på våre universitet – og statsstøtte til astrologi-humbug er selvfølgelig ikke ålreit. Hvis ikke universitetene står opp mot de uvitenskapelige strømningene i samfunnet, hvem skal gjøre det da?

