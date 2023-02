Mest av alt handler om at jeg vil kunne drikke en øl uten frykt, skriver Selma Leinebø Ekre.

Apropos er den frie spalten der Studvest-journalistene kan skrive om akkurat det de vil. Språket er ofte i muntlig form, og med et glimt i øyet. OBS! Spalten har høy forekomst av satire, sarkasme og ironi, og bør tas med en klype (noen ganger en neve) salt.

Alle kvinner som noen gang har dratt på en nattklubb, konsert eller noen som helst plass med mye folk veit nøyaktig hva jeg snakker om.

Dokøa.

Mens gutta slentrer fornøyd forbi blir man stående like bom fast som på Follobana en desemberdag.

Jada, gutta står også i dokø. Hastigheten mellom de forskjellige køene er imidlertid som å sammenligne Noroff med Harvard. Det går ikke.

Med all den tida jeg har brukt på å vente i kø i løpet av mitt voksne liv kan jeg ikke la være å tenke på andre, mer fornuftige ting jeg heller kunne brukt all ventetida mi på:

Gå fra Bergen til Lindesnes

Gå fra Lindesnes til Nordkapp

Gå fra Nordkapp til Beijing

Derfor kommer jeg med mitt store, radikale forslag for å forhindre urinveisinfeksjon og illeluktende Levi’s bukser blant Bergens mange nattklubbgjengere.

Hva med flere doer?

Jeg mener kommunen bør innføre at antall doer skal være proporsjonert etter hvor lang tid hver gruppe bruker på å stå i kø. Det vil si dobbelt så mange dame- som herretoaletter.

Flere doer skaper mindre kø, ergo høyere livskvalitet for både meg og mine medkvinner.

«Men Selma tenk på alle gutta som må stå mer i kø?».

Som betaling for en jevnere fordeling av dokø kan jeg gi dere opplæring i hvordan man vasker henda.

Det handler om blære. Om helse. Mest av alt handler om at jeg vil kunne drikke en øl uten frykt for at den skal komme ut igjen i dokøa på Verftet.

Les også: Rest in Peace, Google

Les også: Moderat Liste om Borten Moe-vedtak: – Det er ingen skam å snu

Kommentarer

kommentarer