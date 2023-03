– Hvorfor skal vi pålegge studentene et demokrati når det ikke fungerer? Det er også vanskelig for oss å si at vi er representative når 13 prosent stemmer.

Det sier Fredrik Brogstad, avtroppende listeleder for Moderat Liste til Studvest.

Han har sett seg lei på at Studentparlamantet ved Universitetet i Bergen (UiB) driver med det han kaller «lite realpolitisk arbeid».

Vanskelig å forsvare

Dermed får studentene lite igjen for å bruke stemmen sin ved det årlige studentvalget, mener han. I år arrangeres valget ved UiB 19.–28. april.

– I stedet brukes parlamentet til å ri partipolitiske kjepphester. I tillegg kommer kostnadsperspektivet. At det er seks mennesker på lønningslista er vanskelig å forsvare.

– Studentdemokratiet er viktig å verne om, men jeg forstår hvorfor folk ikke gidder å bry seg. Det er ikke særlig fristende.

KRITISK: Fredrik Borgstad er kritisk til Studentparlamentet ved UiB. Selv representerer han Moderat Liste.

FOTO: Truls Skram Lerø (arkiv)

– Du er jo selv en del av Studentparlamentet. Hvorfor har du latt deg selv velge inn i noe du mener er dødfødt?

– Jeg gikk inn med forhåpninger, og jeg skal ikke legge skjul på at det er et fint sted å være sosialt. Men essensen er jo at det vi gjør er å vedta vegetarmat for oss selv. Det er det vi gjør.

– Hva er løsningen da?

– Vi må fokusere på ting som kan skje, istedenfor saker som ikke er mulige å løse.

Brogstad nevner blant annet målet om studiestøtte tilsvarende 1,5 G som en slik «umulig sak».

– Det må uansett komme en fornyelse på et tidspunkt. Vi må gå gjennom hvordan vi gjør ting, og tvinge oss selv til å få en større betydning, sier han og konkluderer:

– Kanskje vi bare må legge ned Studentparlamentet og bygge det opp igjen fra bunnen av, spør Brogstad.

Han legger til at Studentparlamentet må mobilisere flere og bredere.

– Da kan vi ikke kaste bort tid og energi på ting som ikke direkte angår studentene.

Studentparlamentet: Sterkt studentdemokrati som ikke reflekteres i valgoppslutningen

Oscar Dos Santos Kvalsvik er nestleder og fag-, forsking- og mangfoldpolitisk ansvarlig i Studentparlamentet. Han skriver i en e-post til Studvest at UiB har et sterkt studentdemokrati, «selv om det ikke reflekteres i valgoppslutningen fra fjorårets studentvalget».

Samtidig deler han Brogstads bekymring om at studenter har for lite kunnskap om studentdemokratiet.

UENIG: Nestleder i arbeidsutvalget til Studentparlamentet, Oscar Dos Santos Kvalsvik, er ikke enig i all kritikken fra Brogstad. Men han anerkjenner at studentene har for liten kunnskap om Studentparlamentet.

FOTO: Pedro Rendon (arkiv)

– Vi mener UiB ikke tar nok eierskap til sitt eget studentdemokrati, og må gjøre studentene mer opplyste om hvordan en kan drive med studentpåvirkning i universitetsdemokratiet.

Han trekker også frem pandemien som en årsak til lite engasjement:

– Vi har nettopp kommet ut av en pandemi som la mye av erfaringen av studentdemokratiet og andre studentorganisasjoner i grus. Vi er selvfølgelig ikke fornøyde med at valgoppslutningen var lav i fjor, men vi mener at dette ikke kan løses på et år.

Langt fra ensidig

Videre skriver Kvalsvik at han er uenig med Brogstad om at parlamentet brukes til å «ri partipolitiske kjepphester» og kun jobber for vegetarmat.



– Per i dag mottar kun én av seks lister økonomisk støtte fra en partipolitisk organisasjon, så vi er nok uenige at Studentparlamentet er opptatt av partipolitiske interesser. Studentparlamentet jobber med diverse saker i løpet av et år, og har fått gode gjennomslag for å gjøre studiehverdagen på UiB bedre. Jeg mener det er langt fra ensidig hva vi som studentdemokrati driver med.

Å legge ned Studentparlamentet beskriver Kvalsvik som en bjørnetjeneste for studentenes læringsmiljø.

«ENORM PÅVIRKNING»: Oscar Dos Santos Kvalsvik mener parlamentet har en enorm påvirkningskraft på universitetet.

Han understreker også at det er representantene selv som setter dagsordenen og at parlamentet har en «enorm påvirkning på universitetet», og består av arbeid som krever mye tid og engasjement. Kvalsvik mener derfor at det ikke er andre alternativer enn å lønne studentene som sitter i arbeidsutvalget.

– Dette hadde vært altfor krevende for frivillige studenter ved siden av fulltidsstudier. Vi mener det hadde vært uforsvarlig å ikke la disse studentene ta fri fra studiene for å engasjere seg.

Kvalsvik legger til at arbeidsutvalget er åpne for dialog, særlig med representantene fra Moderat Liste, om hvordan Studentparlamentet kan bli bedre.

