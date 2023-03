I år går den studentdrevne Høydenfestivalen av stabelen en helg senere enn i fjor, 1.-2. september. Årsaken er den nystartede «Feelings Festival» som i år arrangeres for første gang i år, 25.-26. august.

– Festivalen er flyttet på grunn av Feelings, forteller festivalsjef Ida Skarsæterhagen.

Hun har likevel stor på tro på at studenter vil ta turen til både Høydenfestivalen og nyetablerte Feelings.

Omstilling

Høydenfestivalen er en studentdrevet festival som blir arrangert for tredje gang i Nygårdsparken i år.

Bak festivalen står det 45-50 studenter som jobber frivillig gjennom semesteret. Skarsæterhagen er leder for festivalen, og forteller at Feelings og Høyden har holdt hverandre oppdatert på hva som skjer rundt de to festivalene.

– Vi så oss nødt til å flytte festivalen. Høyden er jo en mye mindre festival, og vi retter oss i ganske stor grad mot samme målgruppe.

NY KONKURRENT: Festivalsjef for Høydenfestivalen, Ida Skarsæterhagen, har fått en ny konkurrent i byen.

Skarsæterhagen legger til at hun håper at de som reiser på Feelings også vil ta turen til Høyden.

– Tror du at Feelings har hatt noen konsekvenser for planleggingen av Høydenfestivalen?

– Vi måtte omstille oss litt når vi plutselig skulle endre datoer, men heldigvis hadde vi ikke skrevet noen kontrakt enda. Så vi har måttet omstille oss, men det har gått overraskende fint.

KAKKMADDAFAKKA: I fjor sto blant annet bergensbandet Kakkmaddafakka på scenen på Høydenfestivalen.

Til tross for at det har kommet en ny konkurrent på banen, forteller Skarsæterhagen de ikke har opplevd noen avbookinger ettersom at de var tidlig i prosessen med å planlegge årets festival.

En støttende bransje

– Hvordan synes du at Høydenfestivalen blir mottatt av andre aktører i bransjen?

– Folk i bransjen er veldig positive og synes at det er kult at vi har laget noe her i Nygårdsparken. Det er jo imponerende at vi lager en såpass stor festival over to dager, og at alle som er med er frivillige uten å få betalt. Så folk er veldig positive og støttende generelt.

STØTTENDE: Resten av bransjen er positive og støttende for Høydenfestivalen, forteller Skarsæterhagen.

Skarsæterhagen trekker også frem at Høydenfestivalen er helt frivillig og at de derfor stiller i en annen liga enn Feelings.

– Men det er jo tøff konkurranse i bransjen.

Karpe tilbake til Bergen

Nyoppstartede Feelings har blant annet Karpe, Broiler og Ballinciaga på plakaten. Arrangørene bak festivalen, Live Nation, Bergen Live, Momentium og Sky, er blant Norges største festivalarrangører.

Til Bergens Tidende sier Frank Nes fra Bergen Live at Feelings er en festival de har planlagt siden før pandemien, men at det ikke passet før nå.

– August er en god måned for konserter, sier han til avisen.

Målet til festivalen er å selge 9000 billetter begge dagene under Feelings, og festivalen blir i følge BT en «mer ungdommelig musikkfest».

