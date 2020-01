Som mange erfarne studenter har lært til nå, er ikke studentlivet bare en dans på roser. Reisen mot å få seg en grad av et slag er fylt av både opp- og nedturer som sniker seg innpå når du minst venter det. Heldigvis er du aldri alene som student. Med det mener jeg at du alltid vil ha noen eller noe rundt deg som vil hjelpe deg med akkurat det du går gjennom.

I Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2018, viste tallene at 1 av 4 studenter sliter alvorlig psykisk. Psykisk sykdom kan være vanskelig å snakke om, og det kan til og med være vanskelig å innse at man selv er syk. Hvis du skulle oppleve å få psykiske helseplager, er det ikke noe du skal ignorere eller la gå sin gang. Sammen har egne psykologer, hvor de ti første timene er gratis. Er du ikke komfortabel med å gå til psykolog, begynn forsiktig med å fortelle hvordan du har det til en venn, også tar du det derfra. Gjør livet litt bedre og ta grep, da har du allerede tatt et steg i riktig retning.

Tidlig i 20-årene er det mange som blir unødvendig torturert av fire små djevler som holder til innerst i munnen: nemlig visdomstennene. De slår seg ofte vrang når du har minst penger på konto, og en tur til tannlegen gjør seg ikke godt på studentbudsjettet. Likevel er det bedre å ta turen enn å gå rundt med store smerter. Her er Sammen også til god hjelp, deres tannleger er nemlig billigere enn resten. Har du andre helseplager, har de også Sammen-legene, hvor prisen er litt lavere enn andre steder.

Studenter er den gruppen som er mest utsatt for å bli smittet av kjønnssykdommer, blant annet fordi det ligges mye rundt, ofte uten kondom. Kjenner du det klør litt ekstra der nede, eller at det svir når du skal late vannet, er det kanskje lurt å ta seg en liten test. Sitter noen kjønnssykdommer litt for lenge, kan kløe og svie utvikle seg til sterilitet. Ofte så får du ikke symptomer engang, så om du er dårlig på å bruke kondom, er det lurt med en test for å være sikker. Testen kan du ta helt gratis på Engen helsestasjon om du er student. De kan også hjelpe deg om du trenger noen å snakke med, eller trenger prevensjon.

Møter du på en utfordring, vil det alltid være muligheter for å få hjelp til å komme seg gjennom det. Du trenger ikke være alene, og du trenger ikke komme deg gjennom vanskelige tider alene, uansett hva det gjelder. Ikke sitt og la problemene grave seg dypere og forverre seg, det er langt fra en løsning. Benytt deg av de mulighetene du har, et steg mot en løsning er et steg i riktig retning.

