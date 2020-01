BI-student Fabian Alexander Johannessen leide leilighet full av mugg. Nå lanserer han nettside for å hjelpe folk å unngå uhyggelige overraskelser i leieforhold.

– Jeg endte opp med å bo i et «mugghelvete». Det var mugg på vegger, i tak, på vinduslistene og etterhvert også sengen, forteller Fabian Alexander Johannessen.

Det ville han gjøre noe med.

Resultatet ble utviklingen av nettsiden hmmnorge.com. Siden skal sørge for å unngå at folk får en like dårlig opplevelse som han selv hadde i et tidligere leieforhold.

Følger gründerdrømmen

Studvest får øye på studenten og gründeren stående i foajeen på handelshøyskolen BI. Han er tidlig ute og leser i en bok om forbedring og læring i start-up-fasen av en bedrift. Dødtid virker ikke å være en del av Johannessens hverdag.

GIR ALT. – Jeg er et «null eller hundre-menneske», forteller BI-studenten.

– Kjæresten min spør meg av og til om ikke jeg har sendt nok mail nå, sier han lattermild.

La hockey på hyllen

BI-studenten bestemte seg for å legge det han selv kaller en «semi-profesjonell ishockeykarriere» på hyllen for å gi hundre prosent i businessverdenen.

– Jeg satset i utgangspunktet på hockey, men ga meg for tre år siden for å gi alt innenfor business og økonomi. Jeg har ikke lyst til å drive med hockey når jeg er 25, og fant ut at skole og business skule være min «hundre prosent in».

Til tross for et mislykket forsøk har ikke Johannessen gitt opp gründerdrømmen.

– Før studiet prøvde jeg å starte et russegenserfirma sammen med en designer, det ble litt halvveis og døde litt ut. Jeg var ivrig, men hadde for lite erfaring.

En slags TripAdvisor for leiemarkedet

I litt over ett år har studenten jobbet med å lansere sin egen idé; hmmnorge.com, en nettside hvor man kan skrive og lese anmeldelser av leiligheter, både som eier og leietaker.

– Brukere av siden kan anmelde forhold i leiligheten de leier ved hjelp av et enkelt system hvor man kan anmelde leiligheten man leier fra et subjektivt perspektiv. Alt fra rømningsveier og luftkvalitet til utleier kan vurderes, forklarer Johannesen.

ENGASJERT. Studenten viser hva som skal forbedres på nettsiden før den er klar for lansering.

– Etterhvert som informasjonsbasen blir større vil andre brukere kunne gå inn på nettsiden og lese anmeldelser fra tidligere leietakere før de inngår et eventuelt leieforhold med utleier, utdyper Johannessen.

Nettsiden skal kunne brukes for å forhindre uhyggelige overraskelser etter at man har inngått et leieforhold, fortsetter han.

Studenter investerer i nettsiden

Til nå har han brukt nærmere 120.000 kroner på prosjektet.

– En del av pengene kommer fra egen lomme, men mye kommer fra investorer, sier han, og legger til at det hovedsakelig dreier seg om andre studenter som har stor tro på prosjektet.

TIDKREVENDE. Johannessen bruker mellom fem og syv timer om dagen på nettsiden.

Johannessen forklarer at pengene går til utvikling av nettsiden, og legger til at det blir en god stund til han kan ta ut lønn til seg selv.

– I tillegg til profesjonelle utviklere har jeg fått en del hjelp av studenter som utdanner seg til å bli dataingeniører ved Høyskolen på Vestlandet, forteller han. En av dem har etterhvert blitt en del av selskapet.

Prioriterer drømmen

Det er også tidkrevende arbeid. Johannessen bruker mellom fem og syv timer om dagen på å jobbe med nettsiden, til tross for at han er heltidsstudent.

– I testperioden av nettsiden bruker jeg mye tid på den. Jeg skal både ta noen fag og skrive bacheloroppgave dette semesteret, men jeg har ennå ikke begynt på skolearbeidet, sier Johannessen lattermild.

Jeg kommer ikke til å gi opp på dette her. Jeg skal ikke gi opp. Fabian Alexander Johannessen

Nå er det snart klart for at prosjektet kan nå ut til markedet.

– Nettsiden er nitti prosent klar til lansering og folk kan allerede gå inn og bruke den, forteller Johannessen.

Han legger til at det ikke betyr at den er ferdig og at den hele tiden må optimaliseres.

– Jeg kommer ikke til å gi opp på dette her. Jeg skal ikke gi opp.

