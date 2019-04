Onsdag ettermiddag står scenen i aulaen på NHH praktisk talt tom. Et ensomt trommesett vitner om hva som skal skje to dager senere. Det er stille før stormen.

Det er nemlig duket for at aulaen skal fylles med over tusen studenter på afterski-konsert med Staysman & Lazz på fredag, til inntekt for UNICEF og prosjektet «Education for Malawi».

Staysman & Lazz er en norsk duo bestående av Stian Thorbjørnsen og Lasse Jensen. Blant duoens største hits finner man «Muggene Er Megasvære», «En godt stekt pizza» og «Kaptein Morgan».

– Det er plass til 1050 personer, og alle pengene vi tjener inn går direkte til UNICEF. Vi valgte å gå for et afterski-tema fordi det er rett før påske. Det var også litt derfor valget falt på Staysman & Lazz. Det er musikk og et show som lager god stemning.

Det sier nestleder i hovedstyret i NHH Aid, Carsten Gilje, og smiler.

Han forteller at styret på seks tidligere har dratt på feltreise til Malawi i Sørøst-Afrika for å få større innblikk i hva pengene fra konserten vil gå til.

Ved siden av ham sitter leder Lise-May Sæle, og hun følger opp:

– Der det før handlet om å bygge skoler, handler det nå mer om å forbedre utdanningsløpet. De hadde tatt noen grep, som å ta i bruk iPad-sett eller opprettet et college for lærerstudenter. Det var store kontraster fra hvordan vi har det her.

– Vi ønsker å gi noe tilbake til alle studentene

Sæle sier hun ikke har funnet andre eksempler på at en studentorganisasjon har arrangert en solidaritetskonsert av samme skala i Bergen.

– Jeg tror vi er de første som gjør det, og jeg håper det kommer mange som vil delta. Dette arrangementet er ment for alle studenter i Bergen, og vi har brukt mye ressurser på å dra rundt på stands på andre studiesteder.

Organisasjonen er kanskje mest kjent for aksjonsuka som arrangeres hver høst, men det ferske styret mente det var tid for å lage litt liv i vårsemesteret også.

– Vi ønsker å gi noe tilbake til alle studentene – ikke kun de på NHH. Vår kontaktperson i UNICEF mente det også kunne være bra for å motvirke ensomhet blant studenter, sier Sæle.

Blir den siste festen i Kjelleren

«Den siste festen» er arbeidstittelen på prosjektet, men styret håper selv at det skal bli langt fra den siste i rekka.

– Det er noe vi håper på å kunne arrangere annethvert år, og navnet kommer av at det er den siste festen i Kjelleren på NHH, siden skolen nå bygges om, sier Sæle.

Lederne sier de ble lettere overrasket over hvor mange ting som måtte være på plass for å lage og ønske velkommen til arrangementet.

– Vi har jobbet veldig mye sammen. Det utvidede styret består av 42 personer, der alle har jobbet i forskjellige komiteer. Det er veldig fint at alle har vært så positive og villige til å jobbe for å få dette til, avslutter Sæle smilende.

