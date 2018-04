– Vi har lenge snakket om å lage en podcast sammen. I tillegg har vi begge en tendens til å tyte mye, så det å lage podcast kommer til å gå fint.

Det sier Espen Tangnes, nyutdannet lektor med over ett års arbeidserfaring som lærer. Sammen med Sigrun Eggereide, som studerer til å bli lektor ved Universitetet i Bergen (UiB), deler han erfaringene sine fra læreryrket gjennom podcasten «Lektorpodden».

Tangnes mener at praksisen man får under utdanning gir et realistisk bilde av jobben, sett bort ifra at man alltid er under vingen til en erfaren lærer.

– Studiet rustet meg så godt det lot seg gjøre, men noen ting kan man ikke forberedes på. Det er noe med det å få kjenne på det i et helt år, sier Tangnes.

Så langt har de laget fem episoder, og planlegger flere.

En tøff overgang

Tangnes hadde deltidsjobb som lærer da han skrev sin masteroppgave. Nå er han i full jobb. Han forteller at overgangen fra studier til jobb var utfordrende.

– Du blir fortalt at det er tungt. Du er litt rådvill, og lener deg mot dine eldre kollegaer for å få støtte. Men du står faktisk alene med ganske mye ansvar, sier den ferske læreren.

Som Tangnes før henne, har Eggereide nå deltidsjobb som lærer for en privatistklasse, samtidig som hun skriver sin masteroppgave. Hun forteller at hun kjente på nerver før første undervisningstime.

– Selv etter lange perioder med praksis gjennom utdanningen, var jeg veldig ydmyk overfor oppgaven. Jeg underviser mennesker som vil forbedre karakterene sine. Det føles som et stort ansvar, sier hun.

Men nervene forsvant fort da hun oppdaget at hun fikk det til. Nå synes hun det er veldig gøy å undervise. Det er den gleden hun vil videreformidle til andre lærerstudenter gjennom podcasten.

Vil lyse opp studenthverdagen til andre

– Jeg ser for meg at hvis man går lektorutdanning i for eksempel Tromsø, hvor det er mørkt og trist, og man går femteåret og lurer på om dette egentlig var en god idé, så er det fint å ha en skravlende gjeng i Bergen som forteller deg at det går fint, og som deler både sine gode og dårlige opplevelser fra yrket, sier Eggereide.

– Hva kan være dårlige opplevelser?

– De er ofte knyttet til elever med problemer, foreldrekontakter som er vanskelige og beskjeder man ikke er komfortabel med å gi, svarer Tangnes.

Han mener at det er viktig at de er ærlige med lytterne.

– Vi kan ikke tegne et bilde av yrket som helt fantastisk, vi må være ærlige om at det også finnes kjipe opplevelser. For eksempel diskuterer vi alt fra hva en skal gjøre når en elev ringer deg klokken tre på natten til konsekvensene av fraværsgrensen, sier han.

Rekordhøye søkertall til lærerutdanninger

Tidligere har lærerutdanninger slitt med rekruttering, men årets søkertall til høyere utdanning fra Samordna opptak viser at trenden har snudd. Totalt er det en økning på 15 prosent søkere til lærerutdanninger.

– Jeg har hatt overraskende store utfordringer med å få jobb. Da vi begynte på studiet fikk vi vite at man definitivt ville få jobb, men det har vist seg å ikke være så enkelt, forteller Eggereide.

Tangnes mener at det skyldes en overtallighet av lærere i fylkeskommunen.

– Det er vanskelig å få jobb i Bergen. De fleste vil jo bo og jobbe sentralt. Jeg tror det er lettere å få jobb som lærer en annen plass, sier han.

På spørsmål om de likevel vil anbefale andre lærerstudenter å forsøke å få deltidsjobb som lærer under utdanningen, er de begge enige.

– Jeg er veldig glad for at jeg har undervist og vært lærer mens jeg studerer, for da blir kanskje overgangen til full jobb litt mer gradvis for meg, sier Eggereide.

Tangnes forteller at han er glad for at han tok deltidsjobben som lærer mens han skrev masteroppgave, men at det krevde god struktur.

– Det er tungt, det er mye arbeid.

