Har du kanskje sett denne genseren på en medstudent, politiker Knut Arild Hareide eller skuespiller Josefine Pettersen fra SKAM?

Genseren er laget og designet av organisasjonen Medisinstudentenes humanitæraksjon (MedHum), og inntektene går til UNICEFs prosjekt «Makani – My Space» – helse- og læringssentre i Jordan.

– Skriften på genserne understreker at barn uansett er barn, uavhengig av situasjon og hvor de kommer fra, forteller nestleder i MedHums sentralstyre, Maren Buskoven.

Nesjla Syrous, PR ansvarlig i MedHum, understreker at skriften opprinnelig er sitat fra UNICEF, men at de har fått tillatelse til å bruke det på genseren. Hun legger også til at det er Buskoven sin håndskrift som er brukt på genserne.

Etterspørsel fra hele verden

Buskoven opplyser om at tanken var at det skulle være en genser som har et budskap. I tillegg ønsket de at det skulle være en kul genser som alle kan bruke.

Alle de fire medisinstudentene er fornøyde med at genseren kan fungere i mange forskjellige typer situasjoner

– Jeg hadde den til og med på meg på silent disco! Da kom det en jente bort og sa den var fin og lurte på hvor jeg hadde kjøpt den, sier Sara Eriksen, lokallagsleder for MedHum i Bergen, og ler.

Det er flere som er enige med medisinstudentene og jenta på silent disco. Organisasjonen har fått bestillinger på genseren over hele verden, og studentene kan nevne land som Saudi Arabia, Peru, USA og Wales.

De legger også vekt på at det har kommet en del bestillinger fra Danmark, og at de tror det sannsynligvis er på grunn av oppmerksomheten fra en rekke SKAM-skuespillere.

– Vi har hatt null skam

Dette er første gang MedHum produserer egne gensere i forbindelse med en av deres kampanjer. Tidligere har de laget gensere med organisasjonens logo på, men de har bare blitt solgt til medisinstudenter.

Genseren har fått mye oppmerksomhet fra både kjendiser og politikere som ønsker å støtte aksjonen.

– Vi har gått hardt ut og brukt alt vi har av kontakter, og utover det har vi egentlig bare kontaktet alle vi har fått tak i. Vi har hatt null skam for å si det sånn, sier Buskoven og ler.

Hun forteller videre at de har hatt Sigrid Bonde Tusvik med på laget siden 2017, som høyeste beskytter for aksjonen, og at de derfor tidlig brukte henne for å skape oppmerksomhet rundt genserne.

Håper å samle inn tre millioner

Eriksen forteller at hun var på besøk i Jordan og fikk se med egne øyne at prosjektet gjør en forskjell for de syriske barna.

Videre forklarer hun at de håper på å samle inn rundt tre millioner kroner til prosjektet. Vanligvis klarer organisasjonen å samle inn rundt to millioner, opplyser lokallagslederen.

– Det som er så fint med aksjonen, er at det virker ikke som det bare er en «hype». Det virker heller som at folk faktisk er oppriktig interessert i å gjøre en forskjell, sier David Teigen, nasjonalt arrangementsansvarlig i MedHum.

