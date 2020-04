I kjølvannet av koronapandemien har Sammen opprettet en pratelinje der studenter kan ringe inn og snakke med folk som har pedagogisk bakgrunn om hva som helst.

– Det blir lange dager nå, og folk er litt opptatt med sitt. Er du mye inne for tiden kan det være godt å få lufte tankene sine. I Sammen har vi laget en pratetelefon du kan ringe for å snakke om hva som helst. Her kan du ringe inn for en prat, uten å nødvendigvis ha et annet formål enn å lufte tankene dine, skriver Sammen på nettsidene deres.

Studvest har snakket med Lars Longva som har vært med å opprette og koordinere arbeidet med denne tjenesten.

– Da det ble klart at studentene kom til å måtte isolere seg i større eller mindre grad, fra 12. mars, så vi fort at det potensielt kom til å bli et behov for en telefonlinje hvor de hadde noen å prate med. Studenter er generelt både veldig aktive, sosiale og stresser mye med skolearbeid og alt annet i livet. Det at de daglige sosiale og akademiske rutinene da plutselig blir borte over natten kan selvfølgelig være veldig frustrerende, og da trenger man å få luftet tankene sine, sier Longva om hva som fikk Sammen til å opprette denne tjenesten.

Økning i antall samtaler

Når det gjelder responsen fra studenter sier Longva at det gikk tregt i begynnelsen, men så ble det bedre etter hvert som ukene gikk.

– Det tok seg etter hvert opp. Vi hadde 29 samtaler i mars og har hittil i april hatt over 40 samtaler. Det gikk litt ned i påskeuken, forteller Longva.

Lange samtaler

Longva er svært fornøyd med kvaliteten på samtalene.

– Kvaliteten på de samtalene som har kommet inn har vært svært høy. Flere lange og gode samtaler. Det er noen som har praktiske spørsmål, og noen har mer personlige problemer. Om det da er behov så henvender vi disse videre slik de får satt opp time hos våre psykologer. Responsen fra studentene har vært veldig god, sier Longva.

Et nytt tilbud

Mandag 20. april åpnet Sammens pratelinje også en chat for de som er mer komfortable med å chatte.

– Vi åpnet pratelinjens chat på mandag så det har ikke vært så altfor mange samtaler hittil, men det ble syv stykker den første dagen og det kommer nok til å ta seg litt mer opp slik som det gjorde med telefonlinjen, sier Longva.

Når det gjelder forskjellen mellom telefonlinjen og chatten sier Longva at på telefonen er det lengre og mer personlige samtaler, mens på chatten lurer folk ofte på litt mer praktiske ting og samtalene er litt kortere.

Longva avslutter med å si at cirka 25 prosent av de som tar kontakt er internasjonale studenter.

