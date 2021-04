– Døgnrytmen blir snudd opp ned, og det er en utfordring å lage en plan for uken, sier studenten Hashim Afzal. Heldigvis finnes det et par knep for deg som faster i semesterinnspurten.

Den islamske fastemåneden Ramadan er godt i gang. På Bergens hybler og lesesaler veksler nå muslimske studenter mellom å lese til eksamen og i Koranen. Den sier at voksne muslimer, med visse unntak, har plikt til å faste fra daggry til solnedgang hver dag i Ramadan.

Det kan by på både gleder og utfordringer, særlig for en student.

– Jeg har ikke-muslimske venner som lar være å drikke øl eller snuse foran meg, av respekt. Det er kjempesøtt og veldig snilt. Jeg har ikke bedt om det, sier Hashim Afzal og smiler.

Han er med i studentforeningen Muslimske Studenter i Bergen (MSiB).

– Men døgnrytmen blir snudd opp ned, og det er en utfordring å lage en plan for uken, sier han.

Munnaza Parvaiz er i MSiB sammen med Afzal. De har råd å by på for deg som likt dem er student og muslim under fastemåneden. Det har også Badreddine Maizi, styreleder for Bergen Moské, som er i Islamsk Råd Norge (IRN).

1) Spis på eksamensdagen om du trenger det

– Alle kropper er forskjellige, med ulik evne til å tåle sult. Det er lov å spise på eksamensdagen, om du vet at du ikke klarer å konsentrere deg på eksamen fastende. Om du er usikker på hva du skal gjøre, kan du ta med mat til eksamen og se det an, sier Maizi.

KONSENTRASJON. Det er lov å spise på eksamensdagen om det trengs, mener Badreddine Maizi og Bergen Moskés imamer.

Han legger til at den eventuelle dagen uten faste må tas igjen etter Ramadan.

–Du har et helt år på deg til det, forteller Maizi.

Han har hørt med Bergen Moskés imamer, som er enige i rådet.

– De er den teologiske referansen vår, sier han.

2) Gjør noe sosialt

Ifølge Folkehelseinstituttet er 1 av 3 studenter ensomme. I avisen Vårt Land har det i år vært snakk om ensomme muslimske studenter under Ramadan.

–Ramadan er vanligvis en veldig sosial måned. Ikke under korona, da, sier Maizi.

–Man kjenner litt på at de store sammenkomstene ikke er der, sier Afzal.

ENSOMHET. –Man kjenner litt på at de store sammenkomstene ikke er der, sier Afzal. Han anbefaler ensomme muslimske studenter benytte seg av det sosiale som er mulig.

De har råd til muslimske studenter som vil kjenne på Ramadans vektlagte fellesskapsfølelse. For eksempel å invitere til besøk innenfor smittevernreglene.

– Inviter venner til kveldsmåltidet iftar, selv om de ikke er muslimske. Ingenting sier at du må tilbringe Ramadan kun med muslimer. Alle er velkomne, sier Afzal.

Han oppfordrer også til å dra på religiøse arrangementer som lar seg gjøre, og gjør oppmerksom på at det finnes studentorganisasjoner for muslimer.

– MSiB prøver å arrangere digitale seminarer i ny og ne. Om du er ensom, kan du også tilbringe tid i Bergen Moské, som har har mellom 80 og 90 plasser til nattbønnen, sier Afzal også.

3) Oppsøk kunnskap

Fastingen går ikke kun på mat og drikke, men også på å avstå fra seksuell aktivitet og dårlige vaner.

Gamle vaner kan være vonde å vende, som å slutte med snusing og baksnakking.

Afzals råd for å klare å kvitte seg med dårlige vaner er å strebe etter kunnskap, for eksempel ved å lese i Koranen eller lese kildekritisk på nettet.

– Når du gjør det, får du velsignelse ovenfra. Det kan hjelpe mye, sier han.

KLAR DET MED KUNNSKAP. Det kan hjelpe å lese i Koranen for å bli kvitt dårlige vaner, ifølge Munnaza Parvaiz.

Det er også en taktikk Parvaiz benytter seg av.

– Du kommer til å få mye bredere kunnskap om gode gjerninger, sier hun.

– Det er for eksempel vanlig blant muslimer at man lærer å lese arabisk, uten å forstå hva ordene en leser betyr. Oversett vers i Koranen, og få med deg betydningen i dem, anbefaler Afzal i tillegg.

4) Skaff deg litt søvn

– Søvn er en stor utfordring, sier Maizi.

Han forteller at noen velger å sove etter måltidet før daggry, som må spises før klokken halv fem.

– Om du har obligatorisk oppmøte tidlig, må du planlegge slik at du får tatt igjen for tapt søvn, sier Afzal.

SØVN OM DAGEN. Maizi råder til å skaffe en til to timers søvn når det er dag.

– Prøv å sove én til to timer på dagtid for å få nok søvn. I nødsituasjoner kan du også be den nest siste bønnen før iftar, og den siste rett etter maten istedenfor klokken halv elleve om kvelden. Det sparer litt mer tid til søvn, sier Maizi.

5) Bruk måltidene godt

– Uten mat og drikke på dagtid er nivået av konsentrasjon dårlig for meg. Det og magefølelsen av rumling tror jeg oppleves av mange muslimske studenter, ler Afzal.

– Bruk tiden du kan spise etter fasten fornuftig. Da kan du få i deg ting og tang. Ikke spis deg fullstendig mett, for da kan du få i deg flere porsjoner med mat over tid, sier han.

KLOKT. Afzal anbefaler å bruke energien lurt, og å ikke slite seg selv ut.

Han anbefaler også å få i seg nok næring, og å bevare energien og bruke den klokt.

– Det kan bli veldig tungt å for eksempel trene styrke, ha en deltidsjobb og studere under fastingen. Ikke push deg selv for mye, og unngå styrketrening, sier Afzal.

IRN oppfordrer i tillegg muslimer til å følge Helsenorges råd for fasting.

Parvaiz anbefaler også å få seg frisk luft etter en dag med fasting.

– Det er en liten, tøff periode, men også en veldig velsignet måned, sier Afzal.

Ramadan Mubarak!

