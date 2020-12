Amalie Johnsen Lunde, en 23 år gammel NHH-student fra Vaksdal, er nå en av de mektigste studentene i Bergen. Lørdag ble hun valgt som Sammens nye styreleder.

Lunde beskriver seg selv som en engasjert student, og har tidligere hatt både UKEN-verv og er folkevalgt i hjemkommunen. Hun beveget seg over til studentpolitikken etter en telefon fra en venninne tidligere i studieløpet.

– Hun lurte på om jeg kunne tenke meg å stille som delegasjonsleder fra NHH på Velferdstinget, og jeg endte opp med å takke ja, sier Lunde.

Etter det begynte ballen å rulle. Vervet i Velferdstinget ble til en nestlederstilling, og nå har Lunde sikret seg et av Vestlandets høyeste studentverv i Sammen.

Hjertesaker

Sammen er en organisasjon som rommer mange områder og mange studenter. Derfor mener Lunde det er viktig at Sammen skal være en nytenkende organisasjon som beveger seg med tiden, og som er konkurransedyktig på områder som treningssenter og boliger.

Lundes mål for nyåret er i første omgang å tenke helhetlig, men hun forteller at koronapandemien har vist at det er mye som må gjøres når det gjelder forebygging og psykisk helse.

– Det er mange studenter som sliter med ensomhet, og det fortjener et fokus nå. Til andre tider vil det være andre ting vi må ta mer tak i, men det får vi se på etter hvert.

Mer enn bare Bergen

Når navnet Sammen Bergen kommer frem, presiserer Lunde at Sammen arbeider i hele regionen, ikke bare Bergen.

– Vi må huske på at samskipnaden er for hele Vestland. Vi har ikke studenter bare i Bergen, men også på mindre steder rundt om i fylket. Alle studenter fortjener gode tilbud på studiestedene sine.

Framtida

Etter to år i Sammen-styret vil Lunde ha et halvt år igjen før hun kan fullføre graden sin som siviløkonom. Hva framtida bringer etter det er hun ikke sikker på.

– Jeg pleier ikke å planlegge så langt fram i tid. Hvis du hadde spurt meg for to år siden om jeg kom til å være i kommunestyret, Velferdstinget eller Sammen-styret idag, hadde jeg bare ledd.

Lunde har en ting hun ønsker at vestlandsstudentene skal få med seg.

– Jeg er tilgjengelig. For å være en god studentleder er jeg avhengig av innspill. Det er mange bra studenter i regionen og jeg er her for dere!

