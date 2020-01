Det er ikke noe som er overlatt til fantasien når det nye parkanlegget på Fantoft skal bygges. Prislappen er 35 millioner kroner og finansieres gjennom husleien som studentene på Fantoft betaler.

– Denne betongørkenen skal bli til en liten grønn oase, forteller teknisk sjef i Sammen, Sverre Østvold.

Slik det er i dag er området parkeringsplass for ansatte og besøkende på Fantoft. Parkeringsmulighetene forsvinner derimot ikke, men skal i de nye skissene plasseres på baksiden av AB-blokken.

– Det er jo også slik at dette er den mest solrike plassen på Fantoft, sier Østvold.

Derfor skal parkeringsplassen byttes ut med grønn plen der studentene skal ha muligheten til å grille på en fin sommerdag, spille basket eller bare slappe av på en av de fastmonterte benkene.

STOLT. Sverre Østvold, teknisk sjef i Sammen, viser stolt frem skissene til den nye parken.

Arbeidet med området mellom idrettshallen og AB-blokken er i gang og vil etter planen være ferdig august 2020.

– Her vil det komme sandvolleyballbane, en basketballbane, og i enden en liten frukthage. Her vil det være muligheter for studentene å plukke frukt, sier Østvold.

«Studenterbenk»

Langs grunnmuren på AB-blokken kan Østvold fortelle at det vil komme en såkalt «studenterbenk». Der skal man kunne sitte og se på folk som spiller volleyball, være tilkoblet wifi, eller bare nyte solen i solveggen.

I 1968 stod Fantoft klar til å ta imot de aller første studentene, og ettersom de nå renoverer bygningene, forteller Østvold at det gjenstår å skape et uteområde studentene kan nytte seg av.

SKISSE. Det danske arkitektselskapet Werk har tegnet skissene til den nye parken.

I forkant av prosjektet leverte tre selskap en skisse over området som snart skulle bli en park. Det var det danske arkitektselskapet Werk som stakk av med seieren.

– De så for seg at en student som kom til Fantoft ikke skulle se en parkeringsplass, men se et område der de tenker at her har jeg lyst til å bo, sier Østvold.

Parken skal stå klar 2022, men byggingen er ferdig våren 2021. Allerede da kan studentene bruke parken, men grøntarealet er nok ikke helt tilgrodd, påpeker Østvold. Da vil Fantoft også ha plass til rundt 2000 studenter.

– Om to år er Fantoft noe helt annet enn det har vært tidligere, sier Østvold.

