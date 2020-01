– Jeg er jo betydelig yngre enn de fleste som har vært ledere i Bergen Venstre før meg, og håper å få flere unge og studenter til å være aktive i lokallaget.

– Er du den yngste lederen i partiet noensinne?

– Vi har ikke en liste over alle som har vært ledere, men det virker slik ja, sier hun og smiler.

STUDENTVENNLIG. Breivik forteller at Bergen Venstre ønsker å gjøre hverdagen bedre for studenter. Blant annet vil de ha flere sentrumsnære og grønnere studentboliger.

– Man må nesten bare bite tenna sammen

Til tross for det store ansvaret jusstudenten sitter med, har det ikke alltid vært slik. Tidligere har hun syntes det har vært ukomfortabelt å stille til valg.

– De siste to årene har jeg prøvd å slutte å måle meg med hva den ideelle kandidaten skulle vært og heller bare gripe de sjansene jeg får. Jeg tror mange, spesielt unge kvinner i ungdomspolitikken, vegrer seg for å påta seg nye verv og lignende. Man må jo nesten bare bite tenna sammen, for det er ikke akkurat sånn at folk kommer til å spørre, sier hun.

Likevel har jusstudenten nå sikret seg lederposisjon i Bergen Venstre.

– Jeg vet ikke om det er flink pike-syndromet som gjør det. Når en får litt tillit er det kanskje lettere å takke ja til ulike verv.

Følte at hun ikke fikk puste

Breivik var allerede første nestleder i Bergen Venstre før hun fikk lederposisjonen. Under valgkampen i høst forteller hun at alt arbeidet ikke kom uten konsekvenser.

– Jeg kan innrømme at det gikk utover et fag under valgkampen. Jeg følte at jeg ikke fikk puste den perioden. Heldigvis går det an å være noen poeng på etterskudd og konte når det blir hektisk.

VIMSETE. Det kommende semesteret må Ane sjonglere to verv og jusstudier. Hun bruker almanakken flittig, men skulle ønske hun var mer strukturert.

21-åringen er usikker på hvordan det kommende året vil bli, men denne gangen vil det meste foregå på hennes premisser.

– I år blir det annerledes siden vi går inn i et mellomvalgsår. Nå blir det mest organisasjonsbygging. Jeg vet ikke om det kommer til å bli roligere, men det at jeg er valgt til leder gjør at ting skjer litt mer på mine premisser. Det hjelper litt på tidsklemma.

– Hva gjør du for å slappe av?

– Nei, si det. Jeg ser litt på true crime. Eller så synger jeg i studentkoret Culpa her på jussen. Det gir en mulighet til å synge ut og slappe av en gang i uka. Det skal sies at jeg har ikke vært så flink til å komme på øving da, innrømmer hun.

Skulle ut av det politiske miljøet

Breivik forteller hvorfor det ble jussen i Bergen og ikke Oslo.

– Jeg trodde at jeg skulle slutte å være politisk aktiv. Jeg skulle flytte til en ny by, komme meg ut av det politiske miljøet i hovedstaden og heller engasjere meg i undergrupper for fakultetet.

– Men det ble ikke slik?

– Politikken ble for gøy og engasjerende, rett og slett.

Etter å ha gått tre semestre på jussen har Breivik erfart at det er mye politikk man bør forstå seg på i jussen. Til tross for at jussen er nyttig for Breivik, visste hun ikke helt hva hun ville da hun valgte studieretning.

– En femårig utdanning gir meg lang betenkningstid, sier hun.

Breivik har politiske ambisjoner, og forteller at hun kunne tenke seg å drive med politikk på heltid.

– Men dette er en del av å være med i et lite parti. Da må en ta innover seg at det kanskje ikke er mulig likevel, noe som gir meg større insentiv for å få meg en utdanning.

MEDLEMSTALL. Breivik legger ikke skjul på at det har vært et frafall av medlemmer i partiet. Hun ønsker derfor en tydeligere politisk profil i media.

