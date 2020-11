Nå har det blitt klart hvilke land man kan reise på utveksling til fra Universitetet i Bergen (UiB). Oddrun Samdal, viserektor for utdanning, forteller hvor man kan reise og hvilke tanker de har gjort seg angående utveksling i koronasituasjonen.

– Det vil være mulig å reise på utveksling i Europa slik vi planlegger det nå, men vi ser at det blir vanskelig å få til utveksling utenfor Europa. Det er fordi vi har fått mange avlysninger fra institusjoner utenfor Europa.

Hun forklarer det med at det ikke er mulig å søke visum til land utenfor Europa fordi det er innreiserestriksjoner, og at de derfor har besluttet at det ikke er mulig å tilrettelegge for utveksling utenfor Europa.

– Men det vil være mulig å få det til innenfor Europa, sier hun.

Røde land

Om land som er farget rødt innenfor Europa, sier Samdal at det er en beslutning man må ta helt opp til reisetidspunktet, når man ser hvordan situasjonen er i enkelte land.

RØDT. Viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, sier at å være på utveksling regnes som nødvendig tjenestereise. ARKIVFOTO: Andrea Olsen

Hun sier i tillegg at det vil være en beredskapsvurdering før tidspunktet man reiser ut. Men planleggingen de gjør nå har som mål å gjøre det mulig å reise ut.

– Man må også selv gjøre en vurdering. Først og fremst er det viktig å finne en god reiseforsikring som også dekker koronarelaterte behov, og en vurdering på hvor man skal reise. Det er ikke en problemstilling vi tar utgangspunkt i nå fordi situasjonen kan endre seg. Land kan bli gule eller de kan bli røde.

To unntak

På spørsmål om hun allerede nå kan bekrefte at det er umulig å reise til utveksling utenfor Europa svarer hun at det er to unntak, og det er for studieprogram som har obligatorisk utveksling.

– Det gjelder for eksempel studieprogrammet Japansk, da er det viktig å dra til Japan for å lære språket.

Hun forteller at UiB nå jobber for at det skal være mulig for studenter å reise til Japan.

– Det andre unntaket er studier som har obligatorisk klinisk praksis. Vi jobber for å kunne opprettholde den kliniske praksisen i noen utenlandske land eller utenfor Europa, som for eksempel Sør-Afrika. Så hvis det er obligatorisk i studieprogrammet så opprettholder vi muligheten for at de skal få det til.

Smittevernregler og reiseforsikring

Til slutt får Samdal spørsmål om hvilke forhåndsregler UiB tar, med tanke på å sende studenter vekk fra Norge i koronatider. Hun sier at i dag er det slik at det kun er nødvendige tjenestereiser som er tillatt til røde land, og at studentutveksling er klassifisert som nødvendig tjenestereise. Dermed skal da reiseforsikring også gjelde for de landene som er røde.

– Det er den viktigste basisfaktoren her for at det er mulig å anbefale studenter å reise ut, og så vil vi anbefale studentene at de ser forholdene til landet de skal reise til og de må forholde seg til de reglene, smittevernregler og rammer som gjelder i det landet. Det er viktig å følge de rådene norske myndigheter gir og å ha en reiseforsikring som også dekker koronarelaterte problemstillinger. Vi anbefaler studentene å bruke ANSA sin reiseforsikring, sier hun.

– Føler meg utrolig heldig

Studvest har også vært i kontakt med Sara Furuholmen, en nåværende utvekslingsstudent i Tyskland.

UTVEKSLING. Sara Furuholmen er på utveksling i Tyskland. FOTO: Privat

– Å være utvekslingsstudent i koronatider er først og fremst et privilegium. Jeg vet at mange savner å reise ut i verden, og jeg føler meg utrolig heldig som fikk lov til å dra til tross for mye usikkerhet frem mot avreise. Det er imidlertid en tilværelse som krever en del, både faglig, sosialt og personlig.

Om situasjonen i Tyskland sier hun at at det er lite smitte der, men en del undervisning foregår på Zoom og de må som alle andre begrense antall nærkontakter.

– Ingen tar utvekslingen sin for gitt, fordi alt har vært så usikkert til siste sekund. Alle har virkelig villet reise – en indre drivkraft – eventyrlyst, eller stahet, som har trumfet bedre fornuft. Dessuten er alle inneforstått med at hverdagen kan snus opp ned på et blunk slik vi alle har erfart i 2020.

