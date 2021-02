Tidligere denne uka skrev Studvest om smitteutbruddet på byggeplassene på Fantoft og Kronstad. Disse har vært medvirkende faktorer til den nye nedstengningen av Bergen.

I den sammenheng ble de 1600 studentene som bor på Fantoft bedt om å teste seg, en anbefaling som senere ble trukket tilbake.

Student Ingvill Kolmannskog som selv bor på Fantoft, synes situasjonen ble håndtert dårlig.

Bare studentene ble anbefalt test

Kolmannskog synes beskjeden om utbruddet ble formidlet til studentene altfor sent og på feil måte.

– Jeg synes det er dårlig gjort at vi fikk vite om utbruddet samtidig som resten av Norge. I tillegg valgte Sammen å gå til nettavisene med oppfordringen om testing før de kom til oss. Alt ble veldig kaotisk og stressende, sier studenten.

Kolmansskog understreker også at hun synes det var feil at kun studentene ble oppfordret om å teste seg, ikke alle andre som befant seg i nærområdet.

FRUSTRERT. Student Ingvill Kolmansskog er ikke fornøyd med måten Sammen formidlet informasjonen til beboerne på Fantoft. Foto: Privat

– Vi kan ha møtt byggearbeiderne på bybanen eller på Meny på lik linje med alle som bor i nærheten av Fantoft. Likevel ble det bare sendt ut anbefaling til oss.

Snudde i døra på Fantoft

En annen student som opplevde situasjonen som dramatisk var førsteårsstudent Henriette Hurlen.

I høst begynte hun på et årsstudium i medier og kommunikasjon på Universitetet i Bergen, men har siden november tilbrakt tida hjemme hos foreldrene i Ålesund.

Da hun i forrige uke bestemte seg for å vende nesa tilbake mot studentbyen, var det med et håp om oppstart av fysisk undervisning.

– Jeg landet i Bergen omtrent akkurat samtidig som beskjed om ny lockdown kom. Selv om jeg visste at det kunne komme flere innstramminger, ble det en ganske brå beskjed å få, sier Hurlen.

De nye tiltakene førte til at hun bestemte seg for å reise hjem igjen samme dag som hun hadde ankommet. Etter nærmere tre måneder hjemme hos foreldrene, ble det et kort gjensyn med hybelleiligheten på Fantoft.

Hurlen forteller at nærheten til utbruddet av det muterte viruset bidro til at hun fikk enda mindre lyst til å bli på hybelen.

– Selv om jeg ikke har vært på Fantoft, blir jeg jo litt redd for å være der. I tillegg tror jeg vi som bor alene på hybel er ekstra sårbare for nedstengning. Når man bor alene er det utrolig lett å isolere seg selv.

På spørsmål om hun har planer om å komme tilbake, svarer hun at det ikke blir aktuelt med mindre universitetet åpner igjen.

– Jeg er avhengig av å få være på skolen og treffe medstudentene mine for å trives i studentbyen min, understreker Hurlen.

– Studentene fikk informasjonen først

Som svar på klagen fra studenten forteller kommunikasjonsansvarlig i Sammen, Marita Monsen, at det var studentene som fikk informasjon om den nye smittesituasjonen først.

– Studentenes sikkerhet og helse er det viktigste for oss, så å informere dem om situasjonen var det første vi gjorde allerede søndag ettermiddag, sier hun.

Likevel erkjenner Monsen at informasjonen som sendes til studentene fort plukkes opp av media, og at det derfor kunne virke som Sammen hadde varslet nettavisene før studentene.

– Slike situasjoner som den vi opplevde denne uka er utrolig kaotiske, og jeg håper vi alle sammen kan lære av det.

