Tiden har nok en gang kommet der solkrem og solbriller byttes ut med parkas og paraply. Dagene korter ned i samme takt som sommerfargen vår ebber bort. Men hvordan det faktisk påvirker oss varierer stort.

Flere studenter vil nok kjenne seg igjen i det å ha sesongrelatert mangel på overskudd. Kanskje man sover litt lenger enn vanlig? Eller så har dørstokkmila blitt litt ekstra lang. Det er flere faktorer som fører til at energien vår går opp og ned. Det kan være normale svingninger gjennom året, dårligere dager, eller den notoriske høstdepresjonen.

Ifølge Bergens Tidende har det aldri blitt målt mer regn i Bergen på en måned enn i oktober 2021. 641 millimeter nedbør var det som skulle til for å slå den 46 år gamle rekorden. Med over 200 regndager i året er Bergen allerede kjent som en av Norges våteste byer.

– Det plager ikke meg

En høstpreget mandagskveld sitter 25 år gamle Joel Graham på SV-fakultetet. Han bor i Bergen og studerer medier og kommunikasjon på Universitetet i Bergen (UiB), men er født og oppvokst i Texas.

Joel har norsk mor, dobbelt statsborgerskap og har bodd i Norge siden han gikk på folkehøgskole her.

REGNVÆR. Joel Graham (25) syns høsten er forfriskende.

Den høstlige og grå atmosfæren i byen virker ikke å plage Joel i det hele tatt. Iført en tykk collegejakke og gode sko med kalosjer, har han det ganske behagelig her. Ikke bare er temperaturen helt passelig, men han slipper også å brenne seg på rattet hver gang han skal kjøre bil.

– Jeg synes høsten er den beste årstiden. Temperaturen er alltid behagelig. Det er verken for varmt eller for kaldt. I tillegg synes jeg det er den koseligste årstiden.

På et ellers stille fakultet er det mye latter rundt samtaleemnet om det ambivalente forholdet Joel har til hjemstedet sitt. Været her i Bergen virker ganske forfriskende når han snakker om de hverdagslige problemene varmen i Texas medfører.

Joel flirer mens han beskriver været i hjemstaten, eller «The Lone Star State», som den ofte kalles. Noen dager kan det føles som 50 grader celsius. Dette skyldes luftfuktigheten, forklarer han.

– Jeg hater varmen. Hva skal man liksom gjøre utendørs i Texas, uansett? Jeg har ingen interesse av å svette midt i åkeren for å observere kyr, sier han oppgitt.

Ikke nødvendigvis deprimert

Litt lenger oppe på Nygårdshøyden sitter spesialistpsykolog i Sammen Psykisk Helse, Øystein Sandven. Han holder til i toppetasjen på Studentsenteret, og har jobbet med studenters psykiske helse i mange år.

– Hva er høstdepresjon?

– For de fleste vil det være endringer man merker gjennom året når for eksempel høsten og mørket siger på, forteller Sandven.

Han presiserer at det ikke trenger å bety at man er deprimert, selv om man merker at ting blir litt tyngre.

Ifølge ham er august til oktober de perioden med størst pågang hos Sammen sitt psykologtilbud. Men dette trenger ikke å skyldes værendringer, forteller han.

ER BEVISST. Psykologspesialist i Sammen, Øystein Sandven, påvirkes selv av mørkere tider. Foto: Truls Skram Lerø

– Tror du studiestart spiller en rolle?

– Ja, studiestart kan være en krevende periode for mange. Det å komme i gang med et nytt semester, få etablert gode hverdagsrutiner og studievaner kan være utfordrende og ta tid. Det er viktig å begynne på dette tidlig slik at en unngår å ligge mye på etterskudd gjennom semesteret.

Sandven mener likevel at sesongendringen kan være med å påvirke, selv om det er andre faktorer som spiller inn. Han forteller videre om symptomer på det han kaller årstidsstemningsvariasjon, bedre kjent som høstdepresjon.

– Jeg tenker symptomene er varianter av det man finner når folk er nedstemt. De har mindre energi, er trøtte, sliter med å komme i gang om morgenen, og strever med motivasjonen.

– Hvorfor skjer det?

– Rent fysiologisk sett blir vi stimulert av lyset på hormonnivå. Så det kan være en konkret endring som fører til at vi har mindre energi. Derfor vil det kreve mer av oss å få gjort unna ting.

VÅT BT. Bergen har over 200 regndager i året. Foto: Truls Skram Lerø

Men Sandven påpeker at det er ulikt hvor mye det påvirker oss. Det er jo ikke slik at hele den nordlige delen av Norge blir dysfunksjonelt et halvt år om gangen. Noen merker det veldig godt, mens andre merker det mindre.

Hvorfor det er slik, er usikkert.

– Påvirker det deg personlig, Øystein?

– Jeg tror det påvirker meg, og jeg prøver å være bevisst på det slik at jeg kan møte den tunge høstperioden på en god måte. Altså å være forberedt på denmed forebyggende tiltak.

Gode rutiner, og en struktur på uken er noe av det Sandven mener kan forebygge høstdepresjonen. I tillegg vektlegger han fysisk aktivitet, sosialt samvær, kosthold, døgnrytme, og ikke minst det å komme seg ut i solen i løpet av de få timene den er oppe.

Behagelige Bergen

På de aller kaldeste dagene i året liker Joel å lage seg en hjemmelaget amerikansk chili, som inkluderer «kjøtt, tomat og alt mulig». Det å lage litt ekstra sterk mat når det er kaldt ute, gir litt varme i kroppen som han setter pris på.

Samtidig er det ikke alt som bare er hygge med høsten, ifølge ham. Minkende sollys er noe av det som tærer på etter hvert som høsten kommer krypende.

– Det er nytt for meg i Norge at dagene er så korte, noen dager er solen bare oppe i seks timer. Det er jo ingenting! Hvis du for eksempel jobber, eller bare har vært inne på dagen så har du plutselig gått glipp av det lille solskinnet vi får.

LYDEN AV REGN. – Da jeg våknet i dag tidlig til lyden av regn, så satt jeg egentlig bare pris på det, sier studenten Joel Graham.

Den milde temperaturen kommer altså med en bakside. Selv sier Joel at han syns det er tyngre å jobbe over lengre tid når solen går ned klokken fire.

Et alternativ for de som blir påvirket av de korte dagene kan ifølge psykolog Sandven være lysterapilamper.

Sandven understreker at det ikke funker for alle, men at noen har hatt veldig god effekt av det. Ved Sammen Psykisk Helse brukes terapilamper noen ganger som del av behandlingen av studenter som strever med søvn, døgnrytme og nedstemthet, opplyser han.

De små gledene

– Da jeg våknet i dag tidlig til lyden av regn, så satt jeg egentlig bare pris på det. Jeg tror det er viktig å gjøre det koselig rundt seg i den mørke tiden av året, sier Joel.

Han foretrekker å ha varme, levende lys hjemme, i tillegg til behagelige og varme klær. En ting han spesielt liker med høsten er også friheten man har i stil. Man kan ha flere lag med forskjellige farger, luer og hansker. I motsetning til sommeren hvor friheten er litt begrenset.

Det er altså flere måter å takle høsten på. Enten det er å skape seg gode rutiner, eller å fokusere på de små hverdagslige gledene. Noen ganger kan de mørke og kalde kveldene by på mange koselige stunder. Han kunne ikke fått det samme i Texas.

