Studentpolitiker fra Høyre kritiserer Studentparlamentets nettside og synlighet. – De fleste tar permisjon for å jobbe for studentdemokratiet. Da er det merkverdig at man ikke klarer å vise studentdemokratiet på en bedre måte.

Under fjorårets studentvalg ved Universitetet i Bergen (UiB) stemte kun ni prosent av alle studentene.

Det bekymrer Johannes Banggren, leder for Høyres Studenterforening i Bergen (HSB). HSB er et lokallag i Unge Høyre og samtidig ei undergruppe til Bergen Høyre. De har også økonomiske forbindelser til Moderat Liste, som stiller til årets studentvalg.

– Det kan ikke kalles noe annet enn en katastrofe, sier Banggren om den lave oppslutninga.

– Det kan selvsagt være mange grunner til at stemmetallene var så lave, men nå må det være et minstekrav at vi kommer oss opp på nivået vi hadde før pandemien, utdyper han.

BEKYMRINGSVERDIG. Johannes Banggren, leder i Høyres Studenterforening i Bergen, mener Studentparlamentet har mye å gå på når det gjelder synlighet. Foto: Pedro Rendon

I den sammenheng etterlyser HSB-lederen tydelige tiltak fra Arbeidsutvalget (AU) ved Studentparlamentet ved UiB, som er ansatt i fulltidsstillinger som studentpolitikere.

Banggren opplyser at han selv tok kontakt med dem og etterspurte hvilke tiltak som var igangsatt etter fjorårets valg, og at han ikke er fornøyd med svarene han fikk fra AU.

– De har satt i gang tiltak, men jeg synes det er bekymringsverdig at det ser ut til at tiltakene ikke er veldig synlige. Det er det som er essensen i problemet: synligheten til studentparlamentet er altfor fraværende, mener han.

Aksel Haukom er fakultets- og promoteringsansvarlig i SP og har blitt framvist kritikken fra Banggren.

På spørsmål om hvilke tiltak som ble igangsatt for å fremme synligheten til studentdemokratiet, nevner Haukom blant annet at det er jobbet aktivt for å øke følgeroppslutninga til Studentparlamentets Instagram-konto.

PROMOTERINGSANSVARLIG. Aksel Haukom er enig i noe av kritikken Johannes Banggren kommer med. Foto: Hans David Olaussen

– Vi doblet følgermassen vår i løpet av fadderuka. Vi har også vært fysisk synlige med plakater på alle fakultetene, bortsett fra Det psykologiske fakultet, forklarer Haukom.

Han trekker også fram at studentpolitikerne har vært ute i mediene så ofte de har hatt mulighet.

For lite aktivitet på Facebook

Banggren mener Facebook er blant de beste kanalene for å nå ut til studentene på. Da han undersøkte Studentparlamentets side, ble han dermed svært skuffet da han så at det i 2022 kun var lagt ut to innlegg på sida som handlet om studentvalget.

Han etterlyser flere innlegg, både fra Studentparlamentets ansvarlige for promotering, og resten av AU.

Haukom forteller at han heller har lagt til rette for bruk av Instagram framfor Facebook.

– Facebook er et medium som hovedsakelig brukes til arrangementer, mens Instagram har mer fokus på innhold, og kan brukes til å synliggjøre arbeidet vårt, forklarer han.

Promoteringsansvarlig erkjenner imidlertid at han sikkert kunne publisert enda flere innlegg, også på Instagram. Haukom er enig med Banggren når det kommer til at den oppslutningen før pandemien bør være et minstekrav for årets studentvalg.

Banggren er også skuffet over Studentparlamentets nettsider, som han mener kunne vært langt bedre:

MANGLER. Johannes Banggren mener både nettsida og sosiale medier-aktiviteten til Studentparlamentet kan forbedres. Foto: Pedro Rendon

– Den gir ingen informasjon om hva studentdemokratiet går ut på eller hvorfor man skal stemme, påstår han.

Det er ikke Haukom enig i. Han mener nettsiden gir full oversikt over all aktivitet Studentparlamentet driver med. Han kan imidlertid forstå kritikken rettet mot nettsiden studvalg.no, som kun retter seg mot studentvalget.

– Her må vi jobbe med formidlingen av studentdemokratiets helhet og de ulike systemene til den ordinære studentmassen. At vi må revidere våre egne nettsider anser jeg som en lavthengende frukt jeg skal følge opp, sier Haukom.

Kan forvente mye av de ansatte

Et annet poeng Johannes Banggren trekker fram er at AU-medlemmene faktisk er lønnede stillinger på fulltid. Av den grunn mener han man skal kunne forvente mye av dem.

– De fleste tar permisjon fra utdanningsløpet for å jobbe for studentdemokratiet. Da er det merkverdig at man ikke klarer å vise studentdemokratiet på en bedre måte, sier han og fortsetter:

PLAN. Aksel Haukom kjenner seg ikke igjen i påstanden om at det ikke finnes noen plan for hvordan oppslutninga skal heves. Foto: Hans David Olaussen

– Det virker ikke som de har en veldig god plan for å oppslutningen opp. Jeg synes det er spesielt at man året etter katastrofevalget ikke har løftet veldig mange fingre, sier Banggren.

Her mener Haukom at han selv og Banggren nok er uenige om hvordan man best skal sikre at stemmeoppslutninga går opp.

– Det finnes en plan og det er noe jeg valgte å uttrykke da jeg stilte til valg i AU for lenge siden. Planen har alltid vært der og jeg opplever samarbeidet vårt med de andre studentorganisasjonene på UiB som godt.

Han trekker også fram at han har hatt møter med alle studentutvalgene på UiB, og møtt de fleste fagutvalgene gjennom disse møtene.

For ordens skyld: Johannes Banggren er listekandidat for Moderat Liste.

