Jenny Hagen og Emil Wille Gramstad studerer begge ved BI Bergen. Det skulle et reality-opphold til for at de fant hverandre.

I forrige uke begynte sesong 12 av realityprogrammet Paradise Hotel å rulle over TV-skjermen. To av årets deltagere, Emil Wille Gramstad (20) og Jenny Hagen (23) studerer begge ved Handelshøyskolen BI i Bergen.

– Jeg har egentlig aldri vært sikker på om jeg skulle være med på reality-TV i det hele tatt, men jeg synes Paradise Hotel har litt mer mål og mening enn andre programmer, som for eksempel Ex on the Beach, forteller Wille Gramstad (20).

– Det er jo en konkurranse med spill, taktikk og ikke minst en pengepremie som drev meg veldig. Så jeg meldte meg absolutt på for å vinne.

BETATT. Wille Gramstad forteller at Hagen hadde ham fra første stund.

Hagen, på sin side, var ikke så fokusert på en eventuell pengepremie da hun meldte seg på.

– Jeg meldte meg på mest for gøy, jeg har vurdert det i mange år og tenkte at det er nå eller aldri.

Dater ikke andre

Allerede i første episode kan TV-seerne se en tydelig glad og opprømt Wille Gramstad når Hagen sjekker inn.

– Ved første øyekast syns jeg hun var dritpen, så hun hadde meg godt allerede da, forteller han.

For Hagen tok det imidlertid litt lenger tid før hun fikk øynene ordentlig opp for Wille Gramstad.

IKKE SAMMEN, MEN… Tospannet holder kortene tett til brystet, men sier de ikke dater andre.

– Det tok ganske lang tid før jeg ble betatt. Jeg syns egentlig han var litt irriterende i starten, sier Hagen med et smil.

Wille Gramstad og Hagen forteller at de har tilbragt mye tid sammen etter at de kom hjem fra Mexico.

– Vi trives veldig godt i hverandres selskap. Begge studerer jo i Bergen og vi bor nærme hverandre. Når vi har bodd oppå hverandre så lenge i Mexico så føltes det bare rart å ikke være med hverandre lenger når vi kom hjem. Også føltes det veldig naturlig å bare fortsette å henge, forteller Wille Gramstad.

– IRRITERENDE. Hagen brukte litt tid på å lære seg å like Wille Gramstad.

De to Paradise Hotel-deltakerne er noe hemmelighetsfulle da de blir spurt om hva status på forholdet deres er i dag.

– Har dere blitt kjærester?

– Nei det er vi ikke, men vi har en flørt og trives veldig godt i hverandres selskap, sier Wille Gramstad.

– Men dere dater ikke andre?

– Nei, det gjør vi ikke.

– Så dere er eksklusive?

– Ja.

Villere fester

På spørsmål om hva TV-seerne kan forvente seg videre i sesongen kan Hagen fortelle at festene blir villere enn det som har blitt vist hittil.

TRIVES. BI-studentene sier det føltes rart å ikke være med hverandre etter de kom hjem.

– Festene tar seg veldig opp.

– Ja, det blir egentlig bare villere og villere utover i sesongen, skyter Wille Gramstad inn, og fortsetter:

– Deltagerne mistet mer og mer hemninger jo lenger tid som gikk.

