Helsesøster er bekymret over at det er så mye klamydia blant unge.

– Studentene som kommer hit sier jo selv at «nå har det vært fadderuke». Det er ingen tvil om at det har vært stor aktivitet, sier helsesøster Lillian Brekke ved helsestasjonen for ungdom og studenter på Engen.

I september var det 476 personer som kom dit og testet seg for klamydia. Det er en økning på rundt 40 prosent fra april, som ifølge Brekke er en typisk gjennomsnittsmåned.

For å avsløre klamydia må man vente minst 14 dager etter akten før man tester seg. I og med at fadderukene pågikk i slutten av august er det først og fremst testene i september som linkes til fadderuken.

Bekymret for utviklingen

Totalt testet 56 personer (oppimot 12 prosent) positivt for den lite gøyale sykdommen i september. Brekke er langt fra overrasket, men liker ikke utviklingen.

– Det er bekymringsfullt at det er så mye klamydia blant ungdom, og vi bruker veldig mye antibiotika. Faren er den dagen vi ikke har behandling for det lenger, sier Brekke.

Hun påpeker at det ikke nødvendigvis er kun fadderuken som fører til så høye tall, men at mange akkurat har funnet seg til rette med ny by og nytt studie og nå har funnet tid til en klamydiatest.

Det er et høyt tall, men i prosentandel av antall tester er det ikke mer enn vanlig. September knuses av mai, der mer enn én av seks testet positivt. Brekke er ikke sikker på hva som kan være årsaken.

– Kanskje man er litt våryre? Jeg vet ikke om det kan ha noe å si, spekulerer hun.

Flere gutter kommer når det er fort gjort

Tallene viser også hvor mye mer jenter sjekker seg enn gutter på helsestasjonen. For hver gutt som sjekker seg, er det omtrent fire jenter i snitt. Brekke er ikke helt sikker på hva dette skyldes, men har erfart at gutter har mye høyere terskel for å vente.

– Om de kommer hit og ser at det er 2–3 timer kø, så går de igjen, forteller helsesøsteren.

Brekke sier de jobber med å få flere gutter til å teste seg, og oppfordrer alltid gutter som kommer til å få med kompisgjengen neste gang. I tillegg har de nå opprettet en egen guttekø på stasjonen for å korte ned ventetiden.

– Når jenter spør hvorfor guttene får egen kø og kortere ventetid, og vi forklarer det, er det ingen som protesterer, sier Brekke.

Rekordoppmøte på klamydiadag

Og antakeligvis har helsesøsteren et poeng. Hvert semester arrangerer Medisinerstudentenes seksualopplysning «Klamydiadagen» på Studentsenteret og ulike campuser. Da kan man møte opp og ta en rask test uten ventetid. Der er andelen gutter generelt langt høyere enn ellers.

I oktober ble det arrangert på Studentsenteret, hvor 250 jenter og 182 gutter møtte opp. Det er det høyeste oppmøtet de noen gang har hatt, ifølge leder Mari Rønning Brekke.

Gjennom dagen var det høylytt jubel og premier til heldige utvalgte som testet seg. Smilene satte løst og forbipasserende ble aktivt misjonert fra trappen med stort hell. Hun og nestleder Johanna Karlsen mener de har klart å gjøre det hele mer ufarlig.

– I dag har det vært sånn at når vi spør om de vil komme og teste seg, så sier de «oi, ja det skal jeg gjøre!». Før har det vært mer sånn, «nei, det skal jeg i hvert fall ikke!». Vi har fått ned terskelen litt, sier Karlsen.

I april var de på NHH og BI, hvor 174 gutter og 161 jenter testet seg. Der var altså guttene som testet seg i flertall.

– Studenter må bli flinkere til å bruke kondom

Helsesøster Lillian Brekke er glad for at så mange studenter kommer til stasjonen for å teste seg, og mener det viser at studenter er en gruppe som er opptatt av egen helse.

– Men de burde vært flinkere på kondombruk, med tanke på hvor vanlig klamydia er.

Og det er ikke bare for å få avslørt klamydia hun vil ha studentene hos seg. Hun slår nemlig alltid av en prat med dem som kommer til stasjonen.

– Å komme hit er en inngangsport for å fange opp andre problemer, som ofte går på psykisk helse. I tillegg er det fint å få samtaler og spørsmål om seksuell helse. Der er det mange misforståelser.

Hun tror mange dropper kondom fordi jentene har enkel tilgang på hormonell prevensjon, som p-piller og spiral. Dette beskytter som kjent bare mot graviditet.

– Det er viktig at både kvinner, og kanskje spesielt menn, er flinke til å ta ansvar for dette, sier Brekke.

