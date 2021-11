Sebastian Plows (19), Sigurd Nordby (23), Jonas Skipnes (20), Sondre Byrkjeland (24) og Ivar Sunde (22)

AGGRESSIV SKRIVESTIL. Det er mange jusstudenter som taster hardt på tastaturet, forteller Sondre Byrkjeland (24). Fra venstre: Ivar Sunde (22), Sebastian Plows (19), Sigurd Nordby (23), Jonas Skipnes (20) og Sondre Byrkjeland (24).

Studerer: Rettsvitenskap, andre året

Rettsvitenskap, andre året Leser på: Lesesalen på Det juridiske fakultet

Lesesalen på Det juridiske fakultet Irriterer seg over: Høylytt tasting på tastaturet. Og seg selv.

– Nei, det mest irriterende på lesesalen, er vel oss, sier Plows.

De andre guttene ler, men nikker også anerkjennende.

– I tillegg til folk som skriver veldig hardt på tastaturet. Det er mange med en aggressiv skrivestil her på jussen. Hvis du ikke har propper, er det veldig irriterende, mener Byrkjeland.

Han presiserer at det er et luksusproblem.

LESESALENE HØRER ALT. Juridisk Studentutvalg minner studentene på at det er lytt på lesesalen.

– Men det er også mange som har veldig høylytte pauser på gangene utenfor lesesalene, som jeg for så vidt skjønner om det diskuteres en interessant problemstilling. Men det er veldig lytt, fortsetter han.

Johanne Gjesholm (22) og Elise Røren (22)

BRÅK. Jentene irriterer seg over folk som prater høyt mens de skal lese. Fra venstre: Elise Røren (22) og Johanne Gjesholm (22)

Studerer: Lektor i realfag, tredje året

Lektor i realfag, tredje året Leser på: Det matematiske og naturvitenskapelige Fakultet (Matnat-bygget)

Det matematiske og naturvitenskapelige Fakultet (Matnat-bygget) Irriterer seg over: Bråk

– Det mest irriterende er vel bråk. Når folk snakker høyt mens vi prøver å lese, sier Gjesholm.

Studievenninnen Røren er enig, og legger til at det er irriterende når det støvsuges i gangene, eller traller kjører forbi, som forårsaker mye bråk.

Aksel Halvorsen Hansen (21), Nicolai Birkeland (21) og Vegard Gurrik (21)

USIKRE. Samfunnsøkonomistudentene er usikre på hvor lesesalene til UiB egentlig er. Fra venstre: Vegard Gurrik (21), Nicolai Birkeland (21) og Aksel Halvorsen Hansen (21).

Studerer: Samfunnsøkonomi, andre året

Samfunnsøkonomi, andre året Leser på: Ikke på lesesal, i hvert fall. Kaffen inntas i kantina på SV-fakultet i dag

Ikke på lesesal, i hvert fall. Kaffen inntas i kantina på SV-fakultet i dag Irriterer seg over: Manglende informasjon

– Det mest irriterende med lesesalene er vel at jeg ikke vet hvor de er, sier Aksel Halvarsen Hansen.

Studiekompisene Nicolai Birkeland og Vegard Gurrik er enige. De kommer likevel frem til at de har vært på en lesesal i løpet av tiden i sin Bergen, uten å ha vært klar over at det var en lesesal.

Johanna Grindhaug (20)

KNEKKEBRØD OG GULERØTTER. Johanna Grindhaug (20) irriterer seg over folk som spiser på lesesalen.

Studerer: Arbeids- og organisasjonspsykologi, andre året.

Arbeids- og organisasjonspsykologi, andre året. Leser på: Lesesalen på Det psykologiske fakultet (Psykfak)

Lesesalen på Det psykologiske fakultet (Psykfak) Irriterer seg over: Matlyder

– Når folk spiser mat som lager veldig høye lyder, som knekkebrød og gulrøtter, det er veldig irriterende. Og når folk snakker på stillesal!

William Quist Ingvaldsen (20)

EKSAMEN I MORGEN. William Quist Ingvaldsen (20) har sin første eksamen i morgen.

Studerer: Sammenliknende politikk, første året

Sammenliknende politikk, første året Leser på: Kantina på Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV)

Kantina på Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) Irriterer seg over: Studvest

Tilbake i SV-kantina sitter en førsteårsstudent med eksamen i morgen.

– Så det mest irriterende akkurat nå er vel at sånne som dere kommer og stiller oss spørsmål! sier Ingvaldsen med et smil.

