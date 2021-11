I dag skal elitelaget til BTSI Cheerleading, Phoenix, konkurrere for første gang på to år.

Seniorlagene konkurrerer på to ulike nivåer: Elite Level 5 og Premier Level 6.

Sesongens første, og nest største cheerleadingkonkurranse i Norge, går av stabelen i Oslo denne helgen. I Fysak-hallen på Slettebakken står 26 utøvere klare for den siste treningen før Norwegian Open.

STØRRE USIKKERHET. Etter å ikke ha konkurrert på to år kjenner hovedtrener Tonje Wallem Sivertsen (27) på en større usikkerhet enn tidligere.

– Jeg tror jeg kommer til å grine når jeg går inn i konkurransehallen og når jeg må si lykke til alle utøverne. Jeg gleder meg masse, forteller klubbleder og hovedtrener for BTSI Phoenix, Tonje Wallem Sivertsen (27).

Hele sesongen er bygd opp mot konkurransen for å lage en best mulig «rutine» , eller oppvisning. De siste to ukene har de fokusert mest på å kjøre full-outs. Dette innebærer at man kjører hele rutinen.

– Da blir man dødsliten. På tirsdag var det faktisk en som kastet opp etter trening, forteller Sivertsen.

Fullt trøkk

Laget skal stille i «Coed cheerleading level 6», som er det høyeste nivået med lag som består av både menn og kvinner. I kategorien stiller fire andre lag, blant annet BIA Midas som er studentlaget til Handelshøyskolen BI i Oslo.

Kim Sviland (26) er en av utøverne på laget. Han ble ferdig med en bachelor i kjemiingeniør på Høgskolen på Vestlandet (HVL) våren 2019.

HEKTISK. Kim Sviland fikk erfart hvor viktig det var med god struktur i en hektisk periode med mye trening og skole.

– Vi måler oss opp mot det andre studentlaget, BI Midas. Det laget, og et annet lag fra Trondheim er de største konkurrentene våre, forteller Sviland.

Samme semester som han skulle skrive bachelor fikk han plass på landslaget.

– Det var litt hektisk, men en givende periode med fullt trøkk. Da fikk jeg kjenne på at det var viktig med en struktur i hverdagen, sier Sviland.

Et avbrekk fra studiehverdagen

Sivertsen føler seg heldig som har utøvere på laget som prioriterer idretten.

– Studenter har mye å gjøre, men de fleste utøverne vet hva som kreves. Jeg oppfordrer alle utøverne mine til å planlegge uken rundt treningene, sier Sivertsen.

ROP. Kim Sviland og Cecilie Djuvik under heiaropet som blir gjennomført før «rutinen».

Cheerleading er en idrett hvor samhold og tillit er avgjørende.

– For å kunne utføre en rutine er man avhengige av at alle kommer på trening, poengterer hun.

Cecilie Djuvik (25) studerer sykepleie på HVL. Hun har vært med på BTSI Cheerleading siden oppstart i 2015.

– Jeg liker å ha rutiner og noe fast å gå til. Å dra på trening blir et leseavbrekk, sier Djuvik.

De to beste dagene i uka

Egil Løvold (24) er ny utøver på laget i høst. Han går andre året på dataingeniør på HVL, et studie med bare gutter.

– Jeg kan skryte på meg at jeg går på cheerleading med masse jenter, forteller han og ler.

BTSI Phoenix har treninger hver tirsdag og torsdag. Løvold forteller at til tross for at han nå er i gang med eksamensperioden, går ikke dette utover treningen.

FØSTE KONKURRANSE. Egil Løvold startet på laget i høst og er klar for sin første konkurranse.

– Jeg står opp tidlig, drar på skolen, og så er jeg der frem til treningen begynner klokken fem. Det er disse dagene i uken jeg gleder seg mest til, forteller Løvold.

– Dritlættis

Djuvik gleder seg mest til å reise sammen med laget. Hun legger til at det blir gøy å stå på matta igjen etter en så lang pause.

– Og så festen etterpå da. Hvis alt går til helvete så fester vi litt hardere, sier hun.

– Fest skal det blir uansett, skyter Løvold inn.

POSITIVE. Uansett hva resultatet blir i dag skal de feire like mye. Fra venstre: Kim Sviland, Egil Løvold og Cecilie Djuvik.

Løvold forteller at han er usikker på hva han går til i og med at han aldri har vært med i en cheerleadingkonkurranse før.

– Men jeg tror det blir dritlættis! Og hvis ikke så går vi og drikker på kvelden uansett, sier han.

Kvalifisering til NM

Til tross for at BTSI Phoenix er et studentlag så konkurrerer de mot andre klubblag.

– Klubblagene har egne haller og flere treningstimer i uken enn oss. Så det blir spennende å se hvordan vi ligger an sammenlignet med dem, forteller hun.





ELITEKATEGORI. BTSI Pheonix er automatisk kvalifisert til NM i mars 2022.

Sivertsen forteller at målet er å gjøre det best mulig som et lag.

– Vi konkurrerer for vår del, og kun det.

I mars 2022 skal BTSI Phoenix konkurrere i NM. For å kunne stille i NM må man ha stilt i en tidligere konkurranse.

– I og med at vi konkurrerer i en elitekategori så er vi automatisk kvalifisert, sier Sivertsen.

Etter konkurransen skal de jobbe seg opp mot NM hvor de håper på en sjanse om pallplassen.

Kommentarer

kommentarer