– Det er veldig mye venting på stille lesesal fordi vi har så få av dem, sier BI-student Sofie Nordli.

Hun og de andre studentene forteller om det de opplever som for få stillesitteplasser i eksamensperioden på Handelshøyskolen BI i Bergen.

Grupperommene har opp til to ukers ventetid og studentene det blir for mye bråk rundt om på campus, forteller BI-studentene.

Studvest har tidligere skrevet om studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) som går drastisk til verks ved å bortvise ikke-tilhørende studenter fra sine arealer.

Blant de «utkastede» var BI-studenter som fortalte om vanskeligheter ved å få tak i leseplasser selv.

LITE PLASS. Sofie Nordli (i midten) forteller om for liten plass på stille lesesal på BI. PING PONG. I et område med skilt hvor studentene blir bedt om å ta hensyn til eksamen er det flere bordtennisbord som blir brukt ofte.

Stappfullt overalt

– Hvis man vil ha plass må man komme sykt tidlig. I eksamenskjøret må du være her før åtte. Senest kvart over åtte, sier Rasmus Korsgaard.

Både han og medstudentene beskriver det som «stappfullt overalt». I tillegg til at det er bråk der det ikke er stille leseplasser.

SENEST KVART OVER ÅTTE. Rasmus Korsgaard forteller at de må være på sal senest kvart over åtte for å få sitteplass.

Korsgaard forteller om at til tider tyr til å sitte på Universitet i Bergen (UiB) sine lokaler, eller Studentsenteret, for å få plass.

– Men på Studentsenteret er det jo heller ikke stille, og man stjeler jo på en måte plassene til UiB-studentene ved å sitte på UiB, sier Korsgaard.

Det er spesielt i november og mai studentene opplever at det er mest kamp om plassene.

– Det suger å betale så mye for en skole og så ikke få plass sier Thomas Berhane.

UMULIG. Viktor Gabrielsen, Thomas Berhane og Even Skjeggestad opplever det som helt umulig å få salplass eksamensperioden.

Til opplysning vil ett år på en bachelor ved BI koste alt fra 77.200 til 94.800 kroner for skoleåret 2023/224.

BISO: – Beklagelig situasjon

– Det er jo en veldig beklagelig situasjon, vi skulle sett at alle fikk til tilgang på stille leseplass, sier Andreas Bugge, eksternansvarlig for BISO, studentorganisasjon på Bi.

Han forteller at BISO har en åpen dialog med BI og at det har blitt tilrettelagt for dårlig plass, blant annet ved å omdisponere klasserom til leseplasser.

KREATIV. Andreas Bugge, eksteransvarlig i BISO velger å være kreativ med plassproblemene og leser derfor hjemme. FOTO: Privat

– Det er ikke å stikke under en stol at dette er et kjent problem i hele Bergen, både på UiB, HVL og NHH, sier han.

Bugge forteller at BISO i fjor leide lokaler for at studentene skulle ha flere steder å sitte, men at de ikke har gått for den samme løsningen i år.

– Det var en veldig dyr avtale, og lokalene rommet kun 40–50 studenter, forklarer Bugge. Han legger til at de ikke så på det som økonomisk bærekraftig å gjøre det samme i år.

BI-ledelsen: Opplever stort trykk

Elisabeth Anfinsen Seim, direktør på Campus Bergen skriver følgende i en e-post til Studvest:

– BI ønsker å legge til rette for gode læringsfasiliteter for alle våre studenter gjennom hele året. Spesielt i eksamensperioder mot slutten av semesteret opplever de fleste skoler større trykk på stille leseplasser enn ellers i året.

Det merker de også på campus i Bergen, forklarer hun.

– For å tilby flere leseplasser i disse periodene gjør vi disponible arealer på campus tilgjengelig for studentene, blant ved å omdisponerer auditorier og klasserom til lesesaler og gruppejobbing når de ikke er bruk til undervisning eller eksamen, sier Seim.

NHHS: Leier lokaler

På Norges Handelshøyskole (NHH) har også studentene uttrykt at det er for få leseplasser – spesielt nå i eksamensperioden. Det kan blant annet leses om på høyskolens aktive Jodel-kanal.

– Leseplassmangel har vært et problem på NHH før, spesielt under eksamensperioden på høsten. Etter innspill fra studentene har NHH nå leid lokaler i sentrum, på Bontelabo, for å utvide kapasiteten.

Det sier Stijn van Oorschot, leder i kjernestyret i studentforeningen NHHS, til Studvest.

Oorschot legger til at på lang sikt må antall plasser på campus utvides, men at dette er en kortsiktig løsning som funker bra.

VÆRT ET PROBLEM FØR. Leder for NHHS, Stijn van Oorschot sier at NHH har opplevd problemer med for få leseplasser før. ARKIVFOTO: Aurora Åsheim

