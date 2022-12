Her vil de be om studentene om vise studentbevis på lesesalen fremover. Ryktene sier at flere utenfor fakultetet bruker leseplassene - men stemmer det?

Det nærmer seg desember, og for mange bergensstudenter er eksamenstiden godt i gang. I den sammenheng strømmer studentene mot byens lesesaler, og salene fylles tidligere på dagen enn ellers i semesteret.

Etter lengre tids oppussing åpnet Ulrike Pihls hus, også kjent som U. Pihl, for studenter ved det samfunnsvitenskapelig fakultet (SV) ved Universitetet i Bergen (UiB) denne høsten.

Studvest møter lederen og nestlederen for Studentutvalget ved SV-fakultetet, Elida Linnea Slettum og Matias Pommier Melbye, utenfor U. Pihl en grå formiddag i eksamensperioden.

U. PIHL. Bygget har blitt populært blant bergensstudentene etter oppussingen.

I dag skal de gjennomføre et tiltak mot et mulig problem:

– Det går rykter om at studenter fra BI og Norges handelshøyskole (NHH) benytter U. Pihl som lesesal. Vi skal sjekke om ryktene stemmer ved å kontrollere studentbevisene til de som sitter på U. Pihl, sier Slettum.

Dersom studentene ikke tilhører SV-fakultetet, blir de bedt av «kontrollørene» om å forlate lokalene.

– U. Pihl er forbeholdt SV-studenter

Studentlederne forteller om manglende lesesalsplasser for SV-studentene.

– Da U. Pihl åpnet ble situasjonen litt bedre. Men, nå virker det som at flere av plassene på bygget fylles av studenter fra andre steder, forteller Melbye.

STILLE FØR STORMEN. Studentlederne gjør seg klare til aksjon. XXL. Vestene bærer preg av at kontrollen er et nytt tiltak.

– U. Pihl er bygd for, og forbeholdt, SV-studentene. Da er det viktig at ikke andre studenter opptar plassene, sier Slettum.

Som tiltak har Studentutvalget blitt enige om at kontroller av studentbevis på U. Pihl er et passende tiltak. De har støtte fra SV-fakultetet. I tillegg har de fått godkjent tiltaket av en av UiBs jurister.

– Fokuset med kontroll av studentbevis er å kartlegge hvorvidt dette faktisk er et problem, og å fortelle eventuelle studenter fra andre utdanningsinstitusjoner at de bør finne seg et annet sted å lese på, sier Melbye.

Studentbevis-kontroll

Studentlederne har for anledningen ikledd seg signalgule refleksvester. Denne formiddagen er lesesalene på U. Pihl nesten fulle.

Slettum og Melbye går straks til verks med kontroll av en lesesal i byggets første etasje. De går inn og ber de som sitter der om å vise frem studentbevisene sine, og blir møtt med overraskede blikk og noen smil.

KONTROLL. Melbye kontrollerer en UiB-students studentbevis på en av lesesalene i 1. etasje. 2. ETASJE. «Kontrollørene» i aksjon.

De kommer ut etter ett minutt.

– To av 15 vi spurte tilhørte NHH, forteller Slettum.

– Altfor få leseplasser

I tredje etasje sitter Fanny Thorendahl og leser til eksamen med to venninner som studerer ved UiB. Selv tar hun en bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring ved BI. Hun blir bedt om å vise studentbevis, og deretter bedt om å forlate U. Pihl av Slettum og Melbye.

– Jeg ble sjokkert over måten de plutselig kom på, sier Thorendahl.

– Jeg visste ikke at jeg ikke kan sitte her. Det står jo ingen steder at man ikke kan det, forteller Thorendahl.

BI-studenten forteller at hun uten problemer lest på U. Pihl hele uken. Hun synes det er kjipt at å bli bedt om å gå midt under eksamensøvingen.

– Dessuten var det en veldig ukomfortabel opplevelse å bli kastet ut mens jeg satt med vennene mine fra UiB.

PLASSOPPLYSNING. En for Studvest ukjent person har hengt opp en lapp på inngangsdøren. «VEIVISEREN». Lappen opplyser om den generelle retningen til BI og NHH.

– Det er altfor få leseplasser på BI og de er alltid fulle. Det er kø hver morgen utenfor lokalene våre før de åpner klokken halv åtte, forteller hun.

Fremover kommer hun til å finne andre steder å lese.

Kollokvium med venner

Ferden går videre til fjerde og siste etasje.

– Til nå er har vi nesten bare møtt UiB-studenter, bemerker Slettum.

Rundt et bord sitter Hooda Dahir og leser sammen med fire venninner fra UiB. Hun er inne i sitt andre år av bacheloren i Pedagogikk med spesialpedagogikk ved Norsk lærerakademi høgskolen (NLA). Også hun blir bedt om å forlate lokalene.

4. ETASJE. Her får Dahir beskjed om å forlate U. Pihl.

Hun synes det er trist at hun ikke kan sitte sammen med venninnene på U. Pihl.

– Vi er en gjeng som står opp tidlig og jobber strukturert sammen. Da er det kjipt at jeg blir kastet ut, sier Dahir.

I likhet med Thorendahl forteller hun om manglende leseplasser ved egen utdanningsinstitusjon som en årsak til at hun benytter U. Pihl.

VENNEGJENG. Hooda og venninnene leser stadig sammen på U. Pihl. Hun kommer nå til å finne en ny leseplass.

– På NLA har vi bare noen grupperom og en kantine som stort sett er full av studenter og forelesere som spiser lunsj. De fleste sitter derfor andre steder enn på skolen, sier Dahir.

Fornøyde med aksjonen

Etter gjennomført aksjon pakker Slettum og Melbye bort refleksvestene for denne gang.

– Kontrollen gikk veldig fint. De fleste tok det med et smil og flere takket oss, forteller Melbye.

– Jeg var bekymret for at folk skulle bli irriterte på oss, men den eneste negative reaksjonen var et grynt fra en student, sier Slettum.

Studentlederne forteller at de ikke møtte like mange studenter tilhørende andre fakulteter og institusjoner enn SV som de hadde forventet på forhånd.

– Vi møtte seks-syv som ikke tilhørte UiB, forteller Melbye.

– Det kan hende at vi valgte feil tidspunkt for kontrollen, eller at de nye opplysningene på skjermene innendørs har bidratt til at enkelte unngår å dra til U. Pihl, sier Slettum

LEDER OG NESTLEDER. Slettum (t.v.) og Melbye (t.h.) er fornøyde med den første aksjonen, tross at oppmøtet ikke var helt som forventet. De har forståelse for at flere bergensstudenter mangler lesesalsplasser. – Vi vet at studentene ved BI mangler plasser. Det er trist å høre. Men, når det mangler plasser overalt må vi prioritere våre egne, sier Slettum.

UiB i hovedregel åpen for alle på UiB

I en mail til Studvest forklarer prorektor ved UiB, Pinar Heggernes, bakgrunnen for kampanjen som studentbevis-kontrollen på U. Pihl er en del av:

– I utgangspunktet har kun studenter ved SV-fakultetet korttilgang på Ulrike Pihls hus. I tillegg skal andre studenter som har undervisning på Ulrike Pihls hus ha tilgang på sine kort.

På spørsmål angående hvorvidt studenter på UiB kan benytte lesesaler som tilhører andre fakulteter enn deres egne, svarer hun:

– UiBs studenter kan bestille leseplass på hele campus. Blant annet kan de bruke leseplasser på alle bibliotekene. De fleste enkeltarbeidsplassene på bibliotekene er frie plasser, som vil si at det ikke er noen forhåndsbestilling, og førstemann til mølla gjelder her.

– Ved SV, Det juridiske fakultet, fakultet for kunst, musikk og design (KMD) og Det psykologiske fakultet, er alle lesesaler uten bestilling. Ved Det humanistiske og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet må man bestille plass ved de fleste lesesalene. For øvrig har man adgang til rom og bygg som man vanligvis har tilgang til på studentkortet sitt. Noen rom er reservert for enkelte studieprogram eller liknende, men dette vil stå i oversikten, sier Heggernes.

Har i utgangspunktet nok plasser

Studvest har vært i kontakt med NLA og BI for en kommentar til leseplassmangelen studentene har fortalt om. BI har foreløpig ikke svart på Studvest hendvendelse.

Kommunikasjonsleder ved NLA, Solfrid Øvrebø Ebbesen, forklarer at deres studenter kan sitte på skolens lesesaler, bibliotek, grupperom og kantine.

– Det skal i utgangspunktet være tilstrekkelig med plasser for studentene våre, opplyser Ebbesen.

Videre peker hun på at eksamenstiden fører til at mange ønsker å lese på campus, og at det da muligens kan bli litt trangere om plassen.

– Vi er for øvrig ikke kjent med at vi har mange studenter som av den grunn på sitte på andre campuser sine lesesaler, skriver Ebbesen.

