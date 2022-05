Onsdag i forrige uke ble det klart at styret ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) går inn for navnet Universitetet på Vestlandet når de leverer sin universitetssøknad i løpet av 2023.

Det har lenge vært diskutert hva det nye universitetet, som har studiesteder i både Bergen, Stord, Sogndal, Haugesund og Førde, skulle kalle seg. HVL-studentene ga sin dom i Studvest tidligere i år.

Vestlandsuniversitet og Fjorduniversitetet var blant toppkandidatene av navneforslagene, mens mer internasjonale navn som VestlaMet og University of Western Norway også har vært med i vurderinga, ifølge avisa Khrono.

At det nye navnet blir relativt likt det nåværende navnet er Thord Tveit Lid, formand i Bergen Teknikersamfund (BTS), fornøyd med. BTS er studentersamfunnet ved HVL, som står for sosiale arrangementer og administrerer idrettslagene ved høgskolen. Formanden er øverste leder i organisasjonen.

STUDENTER. HVL-rektor Gunnar Yttri opplyser at studentene er en viktig del av kompetanseløftet HVL satser på.

– Universitetet på Vestlandet er en veldig enkel endring, sier han og ler når forslaget VestlaMet nevnes.

Vil ikke endre måten studentene prater på

I 2022 har det gått fem år siden Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund ble slått sammen til Høgskulen på Vestlandet. Det mener BTS-formanden er altfor kort tid til at det igjen skal gjøres endringer på navnet til studieinstitusjonen.

– De burde levert universitetssøknaden allerede ved sammenslåinga. Nå skal vi ha fem års jubileum, og de vil sende inn søknaden allerede neste år. Det er veldig kort tid, sier Thord Tveit Lid.

KONTINUITET. Thord Tveid Lid håper universitetssøknaden og navnebytte leder til så få endringer som mulig.

Da det ikke ble gjort da høgskolene slo seg sammen, mener Lid de like gjerne kunne ha droppa hele søknaden.

– De skulle holdt på HVL-navnet da det var det de gikk inn for. Nå må alt av logoer endres på nytt, forklarer han og trekker fram at det ikke bare er studieinstitusjonen som får økte utgifter av å måtte merke om alt med logo. Også BTS vil bli nødt til å bytte ut alt de har av klær, nettside og ikke minst bilen sin, så disse ikke lenger er merket med HVL.

Dermed håper han institusjonen velger å beholde selve logoen og kun endrer på den delen av logoen som inneholder navnet.

LOGO. Studentersamfundet ved HVL må blant annet bytte ut merkingen på bilen sin om HVL endrer navn.

Han legger også til at han ikke tror en formell navneendring automatisk vil endre måten studentene omtaler institusjonen på.

– Jeg tror studentene fortsatt kommer til å si at de skal «på skolen». Det kommer nok til å sitte i, for jeg hører fortsatt folk som snakker om HVL som Høgskolen i Bergen, sier ingeniørstudenten.

Lid legger imidlertid til at han håper en universitetsstatus kan medføre større økonomisk bevilgning til studentorganisasjonene så endringen kan komme studentene til gode.

En lang prosess

Nå som det nye navnet er bestemt kan HVL-rektor Gunnar Yttri opplyse om at neste steg i prosessen er å formelt sende universitetssøknaden.

– Når vi har fått godkjent søknaden vår og andre formaliteter er på plass, vil vi kunne ta i bruk det nye navnet, skriver han i en tekstmelding til Studvest.

Han forteller videre at HVL arbeider med å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivrettet profil. Det ønsker de å gjøre ved å bygge videre på det de allerede har og på alle fem campus.

REKTOR: Gunnar Yttri håper HVL kan styrke utdanning, forskning og samhandling med arbeidslivet hvis de får innvilget universitetssøknaden sin. PRESSEFOTO: Eivind Senneset/HVL

– For å bli akkreditert som universitet er det mange ulike kvalitetskriterier som vi må innfri. Dette handler om kvalitetskrav knyttet til kompetanse, fagmiljø, forskning, utdanning med mer. Dette tar det tid å bygge opp og utvikle – og nå disse kvalitetskravene. Vi bygger det nye universitetet dag for dag, og det ligger litt fram i tid, sier han.

Når det gjelder logo, kortform og domene for det nye universitetet på Vestlandet, opplyser han at dette er noe som fremdeles jobbes med, og at det er snakk om en prosess som HVL arbeider med.

– Målet er at vårt nye universitet vil styrke utdanning, forskning og samhandling med arbeidslivet. Studentene har en viktig rolle i dette, konkluderer han.

HVL har ikke svart på Studvest hendvendelse vedrørende Lids bekymring knyttet til eventuell logoskifte.

