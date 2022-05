– Arbeidslivet for de som i dag er studenter kommer til å bli vanskeligere. Lønnsoppgjørene og forhandlingene blir stadig tøffere, forteller student og tillitsvalgt i Fagforbundet, Jeron Joseph.

Han er en av mange som markerte arbeidernes dag på Torgallmenningen søndag formiddag.

MARKERING. Torgallmenningen var full av folk søndag ettermiddag.

– Dessverre er mange studenter tvunget til å jobbe deltid, mens man er fulltidsstudent. Mange studenter er også nødt til å ta opp forbrukslån. Tenk på det, sier Joseph og legger til at studenter også er i arbeid:

– Vi jobber også åtte timer om dagen, når vi leser, er på forelesning og deltar i kollokviegrupper.

Han mener at studentene må stå opp for sine interesser og være tydelige på hvordan man ønsker at arbeidslivet skal være.

Etter to år med pandemi forteller Joseph at det er fantastisk å være tilbake med fysisk 1. mai igjen.

– Den fysiske kontakten, nærværet, å stå sammen skulder ved skulder, synge sanger med mening og tradisjon, er ufattelig deilig, sier Joseph som legger til at det var vanskelig å få den samme følelsen gjennom en skjerm under pandemien.

ARBEID. Jeron Joseph mener at studenter arbeider når de leser og deltar på forelesninger og kollokviegrupper.

Joseph startet dagen tidlig i Øygarden hvor han holdt tale, før han kom inn til Bergen for å gå i tog.

– Her stod vi samlet på tvers av generasjoner. Dette er ikke én spesifikk gruppes dag – dette er alles dag, slår han fast.

Joseph kritiserer samtidig høyresidens arbeidslivspolitikk som han mener er basert på at man ikke skal være fagorganisert.

– Åtte år med en blåblå-regjering har svekket arbeidsmiljøloven, mener han.

– Folk må få jobbe når de vil

Leder for Høyres Studenterforening i Bergen og lektorstudent, Johannes Banggren (27), avviser kritikken fra Joseph.

– I Norge har vi kommet langt innenfor arbeidernes rettigheter. Folk må få lov til å jobbe når de vil jobbe, og arbeidsmiljøloven var godt ivaretatt med Høyre i regjering, sier han.

– Er det ikke viktig for dere i Høyre å stå opp for arbeiderne?

– Selvfølgelig. Vi skal stå opp for både arbeiderne, arbeidsgiverne og at det norske velferdssamfunnet er bygget på at man har en gjensidig respekt.

JOBBE NÅR MAN VIL. Leder for Høyres Studenterforening i Begen, Johannes Banggren, mener at arbeidsmiljøloven har blitt godt ivaretatt av Høyre i regjering. ARKIVFOTO: Pedro Rendon

Han mener at folk må få lov til å jobbe på søndager hvis de selv ønsker det.

– Det er viktig for Høyre at flere skal få arbeide. Den største sosiale og økonomiske forskjellen mellom folk i Norge, er mellom de som står i arbeidslivet og de som står utenfor, forklarer Banggren.

Høyre-politikeren er uenig i noen av parolene, blant annet den om å forby bemanningsbransjen.

Han sier at den viktigste måten å legge til rette for at studentene skal få et godt arbeidsliv i fremtiden, er at man kan skaffe seg en jobb, både før og etter endt utdanning.

– Det er også viktig at man har ulike vern for at ulike hensyn blir ivaretatt, sier Banggren.

På spørsmål om hvorfor han ikke selv har gått i tog, svarer han at det rett og slett ikke passet i år.

– Det er også flere av sakene som ikke angår meg og som jeg er uenig i. Men at folk går i tog er helt fint, sier han.

