Studvest presenterer Studcast! En enkel og grei podkast som på kort tid tar for seg aktuelle saker de siste ukene i student-Bergen. I studio finner du Marit Moen Fjeld, Axel Fagerbakke og Einar Lohne Bjøru, med produsent Mikkel Kvenås.

Lytt på Studcast via iTunes eller Soundcloud, eller søk opp «Studcast» i din egen podkast-app.

I denne episoden tar journalistene for seg at to av ti studenter er misfornøyde med fadderuken ved UiB. Hva kan det skyldes og hva kan man gjøre med det?

Journalistene snakker også om at fylkeskommunen ønsker å gjøre det dyrere for studenter å reise kollektivt i Bergen.

Den 17. november er det møte i Velferdstinget-Vest der studentenes penger skal fordeles for 2019. Er det noen som mister støtten i år?

Studvest presiser: I episoden snakker journalistene om fjorårets VT-møte, og sier at NHH-representantene gikk fra møtet fordi studentavisen K7 Bulletin ikke fikk støtte. Begrunnelsen NHH-representantene selv ga var at «de opplevde at de store institusjonene HVL og UiB ikke er interessert i å støtte gode tiltak utenfor sentrum». Saken fra fjorårets møte kan du lese her.

Studcast er spilt inn og publisert hos Studentradioen i Bergen.

