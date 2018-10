Nesten halvparten av studentene mener det er for mye alkohol i fadderuken, viser undersøkelse. – Jeg har foreslått at de bør ha en pausekveld, sier fadderleder.

– Å redusere alkoholkonsum og drikkepress er en sak som tas veldig seriøst av UiB. Fadderuken som konsept har vært gjennom en stor kulturendring de siste årene, og det jobbes stadig med å optimalisere fadderuken, forteller fadderkoordinator ved Universitetet i Bergen (UiB), Sara Ebling.

Det er flere av studentene som synes alkoholkonsumet under fadderuken var i høyeste laget. 38 prosent av de norske og 44 prosent av de internasjonale studentene svarte i en undersøkelse om fadderuken på UiB at det var for mye alkohol. To av ti svarte også at de opplevde drikkepress.

– Det er selvfølgelig veldig trist at såpass mange opplever er for høyt alkoholkonsum. Jeg tror likevel at fadderuken fortsatt er i en pågående kulturendring, hvor neste års faddere vil bruke egne erfaringer for å gjøre fadderuken 2019 enda bedre, sier Ebling.

Leder for fadderstyret ved Det psykologisk fakultet, Marita Stakkestad Hanstveit, forteller at hun ikke har fått noen kommentarer på verken drikkepress eller høyt alkoholkonsum under fadderuken. Hun er derimot allerede i kontakt med neste års fadderstyre for å forbedre fadderuken.

– Jeg har foreslått at de bør ha en pausekveld. Vi hadde arrangementer seks dager på rad, og det blir kanskje litt mye, sier hun.

Mer fokus på seksuell trakassering

Det kom også fram i undersøkelsen at to prosent av de norske og tre prosent av de internasjonale studentene opplevde sexpress under fadderuken.

– Jeg har ikke hørt noe om at noen av våre fadderbarn har blitt utsatt for sexpress, takk og lov. Hva som skjer uten at vi får vite om det er ikke godt å si, i hvert fall når det er alkohol involvert, sier Hanstveit.

Fadderkoordinator Ebling forteller at det i år har vært mer fokus på seksuell trakassering i kjølvann av #metoo.

– I år skrev alle faddere under på en fadderkontrakt, som med ulik ordlyd la vekt på å fremstå som en god rollemodell og oppfordret til å avstå fra seksuell omgang med nye studenter, sier hun.

Hanstveit forteller at de var klare på at fadderne måtte oppføre seg, ta ansvar for de nye studentene, og vise respekt.

– Hva mener du om et eventuelt hookeforbud?

– Jeg vil ikke ha det, jeg mener det er bedre å si at fadderne skal oppføre seg som gode mennesker. Fadderne er voksne, og de tar som regel ansvar, sier Hanstveit.

De fleste var fornøyde

Til tross for at flere studenter opplever både sex- og drikkepress i fadderuken, har de fleste et positivt inntrykk av uken.

84 prosent av de norske studentene var fornøyd med fadderuken, mens 72 prosent av de internasjonale studentene var det samme. I tillegg opplevde de aller fleste at fadderne tok godt vare på dem.

– Det er viktig å huske på at alle styrene og fadderne jobber frivillig for å ta imot de nye studentene. Mitt inntrykk er at de fleste fadderne tar denne oppgaven seriøst og har gjort en kjempejobb, sier Ebling.

