Når kommunen endelig skal bruke penger på tilflyttende studenter, er det trist at det virker til å ha gått såpass lite ettertanke inn i prosessen. Forslaget virker mer som et forsøk på å score billige poeng og støtte blant studentene.

Målet er at flere studenter skal melde flytting til Bergen. Det er et mål vi alle kan dele. For om de gjør det, vil Bergen få inntekter gjennom «innbyggertilskuddet» også for disse. På sikt vil kommenen tjene godt på dette.

Målrettede tiltak – noe byrådslederen har vært en forkjemper for ved mang en sak tidligere – virker mindre viktig i dette tilfellet. Her er det uspesifiserte «gavekort» som gjelder. Hvorvidt det er den beste måten å gjennomføre dette på, er vi i Moderat Liste skeptiske til. Hva med å tenke litt på hva som faktisk får folk til å bli i en by?

Kulturtilbudet i Bergen er mangfoldig, visjonært og i mange tilfeller i særklasse. Hvorfor ikke la nye tilflyttere få en enklere vei inn i denne verdenen av muligheter?

En kulturscene uten sidestykke på USF Verftet, teaterforestillinger i verdensklasse på DNS, et eksepsjonelt dansekompani i Carte Blanche, lokalteater på sitt beste i det Vestnorske teater, stand-up på Ole Bull Scene og la oss ikke glemme Harmonien i Grieghallen. Dette er en brøkdel av hva Bergen har å tilby.

Kultur bygger karakter og det skaper tilhørighet. Det er det vi ønsker. Derfor bør det være et målrettet «kulturkort» som tilbys studentene som flytter til Bergen. La de få en enklere vei inn i den fantastiske verden som er kulturbyen Bergen!

Det vil også være enkelt og riktig å i fremtiden utvide denne ordningen til å gjelde Bergensere som studerer i sin hjemby også. Identitet, tilhørighet og en kjærlighet for Bergen skal være tilgjengelig for alle som måtte ønske det!

Målet til Bergen kommune må være at studenter som kommer hit, eller allerede er her, føler at denne byen er noe mer enn bare et «studiested». Når studenter flytter til Bergen, skal det være siste gang de bytter folkeregistrert kommune. Det gjøres gjennom kulturen, ikke et gavekort til Norli og McDonald’s.

Studvest presiserer: Etter at dette debattinnlegget ble publisert i papiravisen har byrådsleder Roger Valhammer gått av.

Studvest retter: I sakens tittel på fronten og i tekst på Facebook sto det det at Myksvoll-Rannestad er nestleder i Moderat Liste. Dette stemmer ikke. Han er nestleder i Humanistisk Studentutvalg og medlem i Moderat Liste. Rettelsen ble gjort 10.10.2022, klokken 22:12.

