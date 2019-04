– Det blir helt vilt å spille på en så legendarisk scene igjen, sa hovedgitarist i bandet Hans Magnus «Snah» Ryan til Studvest før gårsdagens konsert på studentscenen Hulen.

For 26 år siden spilte rockebandet fra Trondheim på Hulen sist. I går kveld erobret Motorpsycho den bergenske scenen igjen for et utsolgt lokale.

Bandet startet opp i 1989 da Bent Sæther og Hans Magnus «Snah» Ryan møttes. Musikken har blitt beskrevet som en eksperimentell miks av psykedelisk rock, rock, jazz, metall og pønk.

Før konserten i går fortalte Ryan til Studvest at han gledet seg veldig til å spille på Hulen.

– Jeg husker sist vi var på Hulen. Det var et kompakt steinlokale som er perfekt for å spille rock. Det blir knallartig.

En uforutsigbar gjeng

I dag består Motorpsycho av Bent Sæther på bass og hovedvokal, Hans Magnus «Snah» Ryan på hovedgitar og bass, og det ferskeste medlemmet, trommisen Tomas Järmyr.

Bandet skal ha en ekstrakonsert på Hulen i kveld. De er kjente for å besitte en svært ambisiøs diskografi der de varierer stil mellom plateutgivelser. Man kan aldri være sikker på hva en kan forvente av en ny plate.

Blant annet ga bandet ut en fullkommen countryplate i 1994 som het The Tussler. Dagbladet trillet en sekser på deres nyeste album kalt «The Crucible». Albumet, som kom ut i februar, blir beskrevet som «mektig, melodiøst, sakralt og alt imellom».

Ryan fortalte at han hadde høye forventninger til stemningen på Hulen i løpet av kvelden.

– Vi forventer skikkelig god kok og trykk der nede. Noe av det som gjør scenen til en perfekt rockearena er at man kommer så nært inn på publikum. Det gjør opplevelsen mer intim. Hulen har jo en legendarisk scene og et imponerende renommé av artister.

Vrir og vender på musikken

– Vi kommer til å spille hele den nye plata i tillegg til flere slagere fra 90-tallet, sa Ryan i forkant av gårsdagens konsert.

Trønderen forteller at bandet pleier å gjøre en god del improvisert på konsertene, slik at de ikke blir helt like platene.

– På konserter pleier vi å vri og vrenge på musikken. Vi gjør mye forskjellig og skaper nye ting, forteller han.

