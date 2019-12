Uttaket til EM i studentfutsal i juli 2020 er klart. Fra Norge skal NHHI Parkettgutta reise til Beograd for å konkurrere mot Europas beste.

Etter noen jevne sluttspillkamper i studentfutsal-NM tidlig i november klarte Parkettgutta å vippe motstanderne av pinnen. Det ble en spennende semifinale mot NHHI Futsal, som slo dem ut i både 2017 og 2018, men i år var det NHHI Parkettgutta som fikk smake på seieren.

Lagkameratene Morten Ståløy (25), Tobias Gangstø (22) og Hans Oscar Morstad (21) er alle enige i at å vinne semifinalen mot NHHI Futsal var det store høydepunktet, siden de kjenner såpass godt til laget.

TRENER. Tobias Gangstø, trener for laget, er stolt over at gutta nå skal hele veien til Beograd sammen.

– Vi røk mot NHHI Futsal i fjor, så det var veldig gøy å slå dem i år, sier Ståløy.

Ettersom de har blitt slått ut de siste årene, synes guttene det er surrealistisk at laget nå skal konkurrere i EM. Uttaket blir begrenset, men de fleste ønsker å reise ned, uavhengig av deltagelse, forteller spillerne.

– Vi skal forbedrede oss når det begynner å nærme seg og stå på. Ellers er det viktig for oss å ha det gøy. EM er midt i ferien så det spørs hvor mye forberedelser det blir rett før avreise, sier trener Gangstø.

FORNØYDE. Morstad, Gangstø og Ståløy fra NHHI Parkettgutta er storfornøyde etter seieren.

Selv om nivået kommer til å være høyt, forteller gutta at de er klare for å prestere det de er gode for.

– Vi representerer student-Norge, men det er flere land som samler de beste eller topper laget. At gutta skal reise til Beograd blir en opplevelse i seg selv, sier Morstad.

Gangstø legger til at futsal i Norge som egen idrett ofte blir et vinteravbrekk fra kulden ute, og kanskje ikke etablert i like stor grad her som i andre land.

De er enige i at det er flere utfordrende lag de muligens vil møte på.

– De med latinamerikanske rytmer blir nok de sterkeste motstanderne, sier Ståløy med et smil.

GUTTA PÅ TUR. Parkettgutta-gjengen forteller at hele laget er innstilt på å dra til Beograd til sommeren.

– Vi inngikk et veddemål. Om vi vant, så skulle jeg klippe håret. Det er derfor jeg går med lue, sier Morstad.

Selv om NHHI Futsal ble danket ut av Parkettgutta bærer de ikke noe nag.

– Det er alltid kjedelig å tape fotballkamper, uavhengig av hvilken motstander som står på andre siden. Vi må bare konstatere at vi ikke spilte slik som vi ønsket i semifinalen, sier Kristian Breivik fra NHHI Futsal.

Breivik er positiv til at Parkettgutta skal få muligheten til å delta på EM og representere skolen.

– Sett i ettertid når skuffelsen har lagt seg, er vi glad på NHH sine vegne som skole, der vi atter en gang får muligheten til å sende et lag til EM. Vi ønsker Parkettgutta lykke til i Beograd, så gjenstår det å se om de klarer å kopiere 8.-plassen vår fra EM i Portugal i 2018, sier Breivik.

