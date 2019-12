Har du rukket å bli lei julemusikken før julen i det hele tatt er i gang?

Frykt ikke! Vi i er her for å gi deg julemusikken som ikke gir deg følelsen av å ha trasket Galleriet på kryss og tvers med verkende føtter, svett hårfeste og klam akrylgenser.

Vi tok nemlig turen til Griegakademiet for å høre hva student-Bergens fremste innen nettopp musikk hører på når julen ringes inn.

Rose Øvretveit (22), Solveig Åmdal (24) og Viljar Brunvoll (23)

• Studerer: Bachelorprogrammet i utøvende musikk



• Julemusikksmak: Fra ingenting til Wham!

HØRT DET FØR. Det blir lite julemusikk på musikkstudent Viljar Brunvoll.

– Jeg hører lite på julemusikk. Det kommer til et punkt der du har hørt alt før, sier Brunvoll.

Åmdal, på sin side, er helt for julemusikk, og liker det så «cheesy» som mulig.

– Gjerne «Last Christmas» med Wham!. Eller Bachs juleoratorium. Det er enten eller, ler hun.

Øvretveit anbefaler albumet It’s snowing on my piano av pianisten Bugge Wesseltoft, og «In the Bleak Midwinter» med Gustav Holst.

CHEESY. For Solveig Åmdal skal det gjerne være så svulstig som mulig, og både «Last Christmas» og Bachs juleoratorium trekkes frem.

ET PAR FAVORITTER. Rose Øvretveit har et par favorittsanger i førjulstiden.

Wanmei Zhang (25)

• Studerer: Piano



• Julemusikksmak: I Kina hørte hun utelukkende på «Bjelleklang» i julen. Det gjør hun ennå.

BJELLEKLANG. For Wanmei Zhang er det kun én låt som gjelder i desember .

Wanmei Zhang levde hele sitt liv i Kina fram til hun ved fylte 21 år forlot alt hun kjente for å flytte til… Bergen? Nå som da er det én spesiell julelåt det går i, nemlig «Bjelleklang».

– Jeg blir aldri lei. Melodien er nydelig og lett å huske. Det er det jeg leter etter i en sang, forteller Zhang.

Signe Bjorvatn (20)

• Studerer: Bachelor i utøvende musikk



• Julemusikksmak: Ikke helt sikker på hva hun liker, men veldig sikker på hva hun ikke liker

JULETE KLINGELYD. Signe Bjorvatn er ikke spesielt fan av rørklokker, men kommer med andre gode anbefalinger.

– Den der harpete, veldig julete klingelyden som er i starten av alle julesanger. Den provoserer meg, forteller Bjorvatn.

Etter omfattende research kan Studvest avsløre at det er rørklokker som lager denne julete lyden. Du har garantert hørt det i en Michael Bublé-låt.

Når Bjorvatn får tenkt seg om, kan hun faktisk komme på tre julesanger hun liker.

RØRKLOKKER. Etter en solid google-runde fant Studvests graveteam ut hva som lager den irriterende julelyden. FOTO: Xylosmygame

– Jeg er veldig glad i «The Little Drummer Boy». Den ordentlige versjonen, sier hun.

– Med Justin Bieber?

– Nei, absolutt ikke. Med Harry Simeone Chorale.

De to andre sangene er «Det er makt i de foldede hender» med Sigvart Dagsland og «Fairytale of New York» med The Pogues.

– Sigvart Dagsland sin sang har et fint budskap. Den handler om det jula egentlig handler om. «Fairytale of New York» liker jeg lydbildet på. Det er autentisk.

Sverre Sæbø (21) og Ørjan Vollvik (22)

• Studerer: Jazz



• Julemusikksmak: Særlig lite fan av Kurt.

IKKE KURT. Sverre Sæbø hører lite på julemusikk, og spesielt lite på Kurt Nilsen.

– Hvilken julemusikk hører dere på?

–Ingen, egentlig. Og virkelig ikke Kurt.

– Nilsen?

– Nilsen. Han lever enda på den éne juleplata si, og den er ikke bra engang, brummer Sæbø.

Vollvik er enig.

– Jeg hadde én julesang jeg likte: «Stjernesludd» av Dumdum Boys. Men Kurt Nilsen ødela den også. Jeg vil ikke si at jeg hater Kurt Nilsen sin musikk, men jeg misliker den sterkt, sier han.

ØDELAGT. Ørjan Vollvik fikk «Stjernesludd» ødelagt av Kurt Nilsen.

– Så dere ser ikke for dere å lage et eget julealbum en gang i fremtiden?

– Det kommer helt og holdent an på konto, fastslår Vollvik.

– Julealbum betaler altfor godt. Du oppsøker ikke julemusikken, julemusikken oppsøker deg.

Oppsummert – her er musikkjennernes beste julemusikktips:



• It’s Snowing on my Piano, Bugge Wesseltoft (album)



• «In the Bleak Midwinter», Gustav Holst



• «Last Christmas», Wham!



• Bachs juleoratorium



• «Bjelleklang», absolutt alle versjoner



• «The Little Drummer Boy», Harry Simeone Chorale



• «Det er makt i de foldede hender», Sigvart Dagsland



• «Fairytale of New York», The Pogues



• «Stjernesludd», Dumdum Boys



• Ikke Kurt Nilsen

God førjulstid!

