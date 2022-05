Musklene svir mellom skuldrene: Eksamenslesing, et jobbintervju og en obligatorisk oppgave må mestres i dag. Helst glitrende. Og dette er ikke det eneste jeg tenker på denne morgenkvisten. Foran mitt indre øye danser nemlig alle de andre gjøremålene jeg har i mai, i en vals med pessimistiske framtidsscenarioer. Et av dem er å kjenne meg som en tulling hvis ikke eksamen går slik jeg ønsker.

Om du også har hatt øyeblikk med eksamensangst er du ikke alene. 44 prosent av studenter plages av denne følelsen, ifølge SHoT-undersøkelsen fra 2018. Tilleggsundersøkelsen SHoT 2021 har ikke nyere tall om eksamensangst, men her oppgis det at nær halvparten av studenter følte på stress den seneste uken.

Og presset i semesterinnspurten kan koste. 27 prosent av studentene som i 2018 svarte at de hadde «svært mye» eller «en del» eksamensangst, mente at engstelsen førte til at de presterte dårligere enn forventet på eksamen. Ubehaget kan uansett være en tøff påkjenning i seg selv.

Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen) har tre råd for å ta eksamensangsten ved hornene. Det første er å dele døgnet inn i tre like store deler, til henholdsvis skole, fritid og søvn. Det andre er å gi opp forsøket på å fjerne ubehaget og bare leve med eksamensangsten. Råd nummer tre er å rette søkelyset mot det man kan kontrollere, nemlig arbeidsoppgavene.

Det er fine og velmente råd, men det første av dem har jeg ikke helt troen på. 72 prosent av studenter jobber ved siden av studiet. I gjennomsnitt bruker de 13 timer i uken på deltidsjobben, og 65 prosent av studentene angir at dette arbeidet er avgjørende for å ha råd til å studere.

Dersom disse studentene deler døgnene inn i åtte timer til henholdsvis skole, søvn og fritid med hvile, når skal de tjene penger for å ha råd til å studere i eksamenstiden? For studenter som jobber ved siden av studiet, tror jeg at det kan være utfordrende å følge det første rådet.

Mai byr på flere problemer som kan gjøre det travelt for studenter. For det første dekker ikke Lånekassen regningene i juli, så om våren gjelder det å skaffe seg en sommerjobb eller en annen løsning slik at de kan betale dem. For det andre må studenter sørge for at de har en god bosituasjon for det neste året, slik at de ikke står på bar bakke når mange leiekontrakter går ut i sommer.

Jeg tror på to taktikker for å redusere stress. Den ene er å redusere kravene en har satt til seg selv, for eksempel ved å fjerne ett eller flere av dagens gjøremål. Det kan gi mer fritid. Det andre er tipset om å ta kontroll over det som stresser en, som det er mulig å gjøre noe med.

Men rådet fra Sammen om like mye tid til skole, søvn og fritid med hvile er urealistisk å følge for studenter flest. Det er lettere sagt enn gjort å skaffe seg åtte timer med fritid hver dag i semesterinnspurten.

Ta deg selv på alvor i eksamenstiden, men ikke la alvoret ta deg ned i mørket!



