Den 26. april skrev nyhetsjournalist i Studvest Kristine Tjøtta en kommentar i samme avis om at døgnåpne lesesaler ikke er å anbefale. Tjøttas hovedargument er at døgnåpne lesesaler vil gå utover studentenes velvære, og hun insinuerer at det må sees i sammenheng med statistikk rundt psykiske problemer blant studenter. Hun kommer med gode argumenter, men konklusjonen er feil.

Ja, jeg kjenner meg igjen. Oppgaven jeg har utsatt til siste liten skal inn. Jeg må sitte oppe for å bli ferdig. Klokken bikker midnatt, og jeg skjenker meg min femte kopp kaffe. Lesesalen er stengt, så jeg må jobbe fra kollektivet. Musikken fra vorset i leiligheten over dundrer i bakgrunnen. Om bare lesesalen hadde hatt nattåpent..

Vi trenger døgnåpne lesesaler av to viktige grunner: Ikke alle studenter kan lese hjemme, og ikke alle studenter kan lese på dagtid.

Det er ofte dyrt å leie husly med plass til seng samt gode arbeidsforhold, og det er heller ingen menneskerett å velge romkameratene dine. I tillegg er det dessverre vanskelig å kontrollere støynivået i et kollektiv der festglade studenter har ulik timeplan. Døgnåpne lesesaler er derfor et viktig tilbud for studenter. Det er et trygt sted du er garantert arbeidsro.

Tjøtta siterer arbeidsmiljøloven §10-11 som sier at nattarbeid kun er lovlig ved nødvendighet. Hadde studenter mottatt minstelønn for å studere ville det ikke vært nødvendig å ha en deltidsjobb som tar tid bort fra studiene. Denne tiden må tas igjen på andre tider av døgnet.

For ikke å snakke om frivillig arbeid. I Trondheim driver 1 av 3 studenter med frivillig arbeid ved siden av studiene (2016). Noe både universitetet og flere potensielle fremtidige arbeidsgivere (ref. GK-partner Selles uttalelse om ubåter på lesesalen sist vår) oppfordrer til å drive med. Dette er også arbeid som ofte gjennomføres og planlegges i løpet av arbeidsdagen. Man kan ikke sette likhetstegn mellom arbeidsmiljø og studentmiljø. Studentmiljøet forbedres av døgnåpne lesesaler fordi det skaper fleksibilitet i hverdagen.

Tjøtta fremmer riktignok flere valide helseargumenter. Man burde ikke snu døgnrytmen. Heller ikke jobbe døgnet rundt, men jeg ser ikke at døgnåpne lesesaler prinsipielt fremmer en slik livsstil. Overformynderi er vel og bra, men noe tillit må man kunne vise studentene. Det er rett og slett urealistisk å forvente at det å stenge lesesalene vil gjøre at studentene slutter å studere på kvelden.

Løsningen er ikke gjøre det vanskelig for studenter å studere.

PS: Ettersom jeg i dag valgte å ta tid ut av arbeidsdagen min til å skrive dette leserinnlegget blir jeg å finne på lesesalen utover kvelden. Sees!

