Jeg prøvde denne uken å finne Si Ifra-systemet, det nye varslingssystemet til UiB som ble lansert i januar, på UiBs nettsider. Varslingssystemet hvor studenter kan gi ris og ros til sine forelesere, men viktigst av alt varsle om forhold som er kritikkverdige eller oppleves trakasserende. For eksperimentets skyld skulle jeg ikke søke det opp, jeg skulle se hvor lett/vanskelig det var å finne.

Etter å ha lett en stund, måtte jeg gi opp. Det var ingen tegn til at et slikt system fantes ut ifra de utallige fanene jeg hadde åpnet, så jeg søkte opp navnet. Der fant jeg det under fanene UIB-> UiB-studentsider-> UiB-fasiliteter->læringsmiljø-> si ifra om kritikkverdige forhold.

Vel, kjære universitet, jeg vil gjerne melde om et kritikkverdig forhold. At et så viktig system er gjemt under fire faner, som tilsynelatende ikke har så mye med hverandre å gjøre, at man ikke kan varsle enkelt fra hjemmesiden, det er svært kritikkverdig. Systemet er bare fem måneder gammelt, men studenter trenger trygghet i hverdagen. Studentene fortjener å bli ivaretatt og hørt. Og når dette systemet er bortgjemt, så er det ikke rart dersom ikke alle studentene har hørt om det.

Etter at jeg omsider kom inn på riktig side, fant jeg all informasjon jeg trengte. Her var informasjon klar og tydelig.

Spørsmålene jeg stiller meg er likevel flere: Hvorfor UiB, er ikke dette systemet i en egen fane på forsiden? Hvorfor er det ikke i en egen fane på fakultetssidene? Hvorfor er det ikke en direkte knapp til det i MittUiB? Hvorfor spres ikke informasjonen om det oftere?

Vi ser at Si Ifra er et relativt nytt varslingssystem, og derfor ikke vil være perfekt, men det er på tide at det blir mer tilgjengelig. Som kvinnelig medlem av studentmassen synes jeg dette er uakseptabelt. Når vi vet at det skjer kritikkverdige forhold, både i læringssituasjoner, og i organisasjonssituasjoner relatert til universitetet, er dette uansvarlig. Det er ikke godt nok at det kommer en mail en gang i året.

Som nyvalgt medlem av studentparlamentet for Liberal Liste, så lover jeg at vi vil jobbe for at dette systemet skal bli bedre kjent gjennom UiBs nettsider og lett tilgjengelig gjennom MittUiB. Det bør være en selvfølge blant studentene, og det bør og omfatte studentorganisasjoner tilknyttet universitetet, som trenger hjelp med personalsaker om de skulle ønske det.

Si Ifra-systemet er en sak for alle studenter, og det er viktig at alle blir med på den dugnaden som trengs for å sikre et godt og trakasseringsfritt miljø ved universitetet.

PS. Trenger du å melde fra om et kritikkverdig forhold? Jeg legger ved en link, så blir det kanskje litt lettere å finne: http://www.uib.no/student/111870/si-fra-om-l%C3%A6ringsmilj%C3%B8et

