BI-student Jacob Florelius (21) prøvde benkpress for første gang da han var seks år gammel. Nå satser han på ny verdensrekord og to nye verdensmesterskap.

Allerede på Bybanen møter Studvest den 21 år gamle styrkeløfteren på vei til Trene Sammen Fantoft, som er et av hans faste steder å trene på. Han er lett å få øye på med sine brede skuldre og rake holdning.

Florelius har sølv i junior-VM i benkpress og fem gull i junior-NM i styrkeløft. Det har krevd mye av ham, og han forteller at han har måttet ofre både venner og fritid for å komme på det nivået han er på i dag.

– Det har vært utfordrende å måtte være hjemme på lørdagskveldene. Heldigvis er det alltid en ny konkurranse rett rundt hjørnet som har gitt meg den motivasjonen jeg har trengt for å si nei til å bli med på byen, forteller han.

Gir alt til idretten

Florelius har ofret mye, men han mener selv at han har fått igjen mer enn det han har tapt.

– Selv om det er en individuell idrett, så har vektløftingen et veldig sterkt fellesskap. Det er veldig avgjørende hvem man har rundt seg til å motivere deg til å ta riktige valg innenfor trening og kosthold.

MOTIVERT. 21-åringen forteller at han vil gjøre alt for idretten.

Han forteller videre at han ikke angrer på valgene han har tatt gjennom årene han har drevet aktivt med idretten.

– Jeg fikk ganske nøyaktig to dager med russetid, sier 21-åringen lattermildt.

Selv om sandefjordingen mener utdanning er viktig, innrømmer han at det fort blir litt nedprioritert, når målene innenfor styrkeløft er mye klarere. For Florelius handler hverdagen om prioriteringer, planlegging og fokus.

NY VERDENSREKORD. Florelius forteller at han trener opp mot 18 timer i uken for å kunne slå verdensrekorden i benkpress.

Han forteller at han bruker lang tid i forkant av en treningsøkt på å visualisere økten og holde fokus, og at mange andre styrkeløftere ikke har tid til å drive med noe annet ved siden av.

– Jeg ønsker å gi alt for idretten, understreker Florelius.

Opp i vekt

Nå er først og fremst målet til 21-åringen å gå opp i vekt. Det innebærer å få i seg rundt 4000 kalorier om dagen av ikke-prosessert mat. En normal frokost for studenten inneholder fem egg og 150 gram tørr ris. I løpet av dagen får han gjennomsnittlig i seg en halv kilo kjøtt.

Jeg tenker ofte at jeg ikke gjør nok. Jacob Florelius

– Det blir ofte ufrivillig sene kvelder for å rekke å få i seg nok mat, innrømmer studenten.

Florelius har i samarbeid med landslaget et strengt treningsprogram han må følge hver uke, og trener opp mot 18 timer i uken. Allikevel føler han at det ikke er nok.

VEKTØKNING. Florelius forteller at må spise omtrent 4000 kalorier om dagen.

– Det skjer veldig ofte at jeg må begrense meg for ikke å trene for mye. I styrkeløft kan man ikke trene så mye man vil, da kan det gå negativt. Jeg tenker ofte at jeg ikke gjør nok.

Jakter sin første verdensrekord

Tiden fremover blir hektisk for studenten. I mai skal han delta i VM i benkpress og i juni står VM i styrkeløft for tur. Han forteller han føler seg heldig som får tilrettelagt skolehverdagen i form av nettkurs og tilpasset eksamen for å kunne drive så aktivt med idretten.

– Det blir mye reising. Jeg hadde egentlig planer om å ta eksamen i Litauen før jul, men valgte å ikke stille på det mesterskapet.

RÅSTERK. BI-studenten tar blant annet hele 242,5 kilo i knebøy.

Selv om han fortsatt stiller i junior-klassen, er han veldig klar for å kunne stille i åpen klasse fra neste år av. I dag løfter 21-åringen 242,5 kg i knebøy, 193 kg i benkpress og 300 kg i markløft. Juniorverdensrekorden i benkpress er i skrivende stund på 203,5 kg. Den rekorden har Florelius som mål å forsøke å slå under VM i styrkeløft, som skal arrangeres i Minsk i juni i år.

– Vi er flere som ønsker å slå denne rekorden, så da handler det ikke bare om hvem som kan ta den, men hvem som kan ta mest.

