Uavhengig av hva det kanskje så ut som på TV, skjønte hun fort at hun ikke hadde funnet kjærligheten, forteller HVL-student Hanna Hovland.

Siste episode av «Jakten på kjærligheten» viser et følelsesladet valg for lærerstudenten Hanna Hovland (23). Målet med realityprogrammet er å finne den ekte kjærligheten. Men i det bonden André skal til å velge Hovland, kommer hun ham i forkjøpet. Hun avviser frieriet.

Studvest har tidligere omtalt HVL-studentens realitydebut, hvor hun uttalte at hun «nektet å bli dumpet på TV».

Studvest møter Hovland igjen, for å snakke om frieri-dramaet, og hvordan oppholdet egentlig var.

– Det var mye å tøffere å være med på programmet enn det jeg hadde trodd. Man blir satt i en veldig sårbar situasjon, forteller Hovland.

POSITIV. Hovland sier programmet satte henne i en veldig sårbar situasjon, men at hun tenkte at «dette skal jeg fikse».

Men studenten gikk inn med positiv innstilling.

– Jeg gikk inn i programmet med en holdning om at «dette skal jeg fikse», smiler Hovland, og trekker i teposen.

– Ikke veldig morsom

Kjærligheten blomstret likevel ikke mellom bonden og byjenta. Det tok ikke lang tid før hun innså at det ikke ville bli de to, forteller hun. Hovland skjønte fort hva som skurret.

– Han var ikke så veldig morsom. Jeg trenger noen som gir meg mer tilbake. Han var litt for rolig i forhold til meg. Selv om vi hadde god kjemi, merket jeg at det bare var på vennestadiet. Man kan ikke tvinge frem følelser som ikke er der. Jeg trenger noen som kan sette meg på litt på plass, forteller hun lattermildt.

BARE VENNER. Selv om hun prøvde, klarte ikke Hovland å mane frem følelser for bonden André.

Likevel er det ikke nødvendigvis det som ender opp på skjermen.

– Produksjonen prøvde å få det til å se ut som vi jentene var veldig interesserte i André. Mye ble klippet bort. Ting er ikke alltid slik det ser ut som på TV, legger Hovland til.

Hun utdyper med å fortelle at hun ikke følte seg sett. Selv om hun følte seg godt ivaretatt av produksjonen, er det viktig for Hovland å si sin side av saken.

– Programmet fokuserer mye på han og lite på hva vi jentene faktisk tenker.

Ber ingen være forelsket

Petter Testmann-Koch er CEO i Fremantle Media, som produserer «Jakten på kjærligheten». Han kjenner seg ikke igjen i Hovlands påstander.

– Vi ber ingen deltakere spille forelsket, men vi forteller bonden at vi ønsker at han skal gi alle jentene en sjanse. Det er også sånn at TV er subjektivt, så det kan godt være hun opplever det slik.

FØLELSESPRESS. Hovland forteller at hun følte seg presset til å utvikle romantiske følelser ovenfor bonden.

– Har du forståelse for at hun opplever det slik?

– Jeg har ingen forutsetning for å vite hva hun føler, men å se seg selv på TV kan være en annerledes opplevelse enn hva man så for seg. I så måte har jeg forståelse for det.

Angrer ikke

Mange har reagert på Hovlands avvisning mot bonden.

– Jeg har fått kommentarer på at jeg er både luremus og drama queen. Nettrollene får bare styre på. Men jeg stoppet å lese kommentarene på Facebook og kvinneguiden, forteller studenten mens hun krøller en hårlokk.

– INGEN SPILLER. CEO i Fremantle Media, Petter Testmann-Koch, sier at de ikke ber noen spille forelsket. FOTO: Fremantle Media

Selv om programmet fremstår som lett og ledig, er det mye følelser i sving bak kamera, skal vi tro Hovland. Hun påpeker at hun følte press på å utvikle romantikk.

– Det var mye fokus på at vi skulle føle noe hele tiden. Jeg opplevde press på å utvikle romantiske følelser ovenfor han.

– Alle potensielle deltakere må snakke med psykolog i forkant. Under innspillingen forstår man fort at det er viktig med en sterk psyke. Jeg har aldri følt så mye på så kort tid før. Man er innom hele skalaen av følelser under innspillingen. Det var veldig intenst.

På tross av det hele er Hovland tydelig på at hun ikke har betenkeligheter med opplevelsen som helhet.

– Selv om jeg valgte å dra hjem fra gården til André er det fortsatt noen episoder igjen av «Jakten på kjærligheten», så om jeg dukker opp igjen i serien gjenstår å se, sier Hovland.

