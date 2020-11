Annie Sørvig driver med drag i gruppen Haus of Friele. Vi fulgte gruppa gjennom Halloween-kvelden da hun og resten av draggjengen hadde premiere på sitt nye digitale show. Velkommen til et innblikk i Bergens dragverden.

Det rasler i blader i det Annie Sørvig setter seg ned i den mørke sofaen. Eller er det Maple Thorpe, dragpersonaen, som finner seg til rette? Sørvig er i hamskifte, nesten ferdig sminket og kledd som dragartist. Bladene, som er festet med en stilk langs ermene beveger seg motvillig i takt med hendene mens hun gestikulerer.

– Jeg heter Maple Thorpe når jeg er i drag, da er jeg på mange måter ikke Annie Sørvig lenger. Jeg fikk dragnavnet mitt fra fotografen Robert Mapplethorpe, som ble kjent for sine erotiske bilder av det homofile BDSM-miljøet i New York. Jeg visste at jeg ville ha et performernavn som refererte til skeiv kunst og kultur, og Mapplethorpe sine bilder har utvilsomt et homofilt preg over seg. Navnet Maple alene er nesten litt villedende søtt, som er en litt gøyal kontrast til min karakter som utvilsomt er litt på kanten.

– Alltid vært en rar og skeiv person

Opp langs midjen på genseren til Annie Sørvig brer det seg bregner, som ved halspartiet forenes med bladene fra ermene. Sammen med den grønne sminken i ansiktet får man inntrykk av at hun i kveld kommer fra eventyrriket i skogen. En skikkelse som kan minne om en litt utradisjonell alv. Sørvig liker å kle seg opp.

HELDIG. Tross sitt utseende som dragartist har Sørvig ikke møtt mye stigma fra andre.

– Jeg har alltid hatt en interesse for drag. Helt fra jeg var liten har jeg nok vært en rar og skeiv person, så det å kle seg opp i drag var noe jeg veldig naturlig fant ut av. Og nå elsker jeg det! Jeg hadde ikke vært i drag om jeg ikke elsket oppmerksomhet. Jeg trodde jo egentlig jeg var sjenert, men da jeg begynte med drag fant jeg ut at det er litt deilig å ha den spotlighten på seg. Drag er veldig givende og gir meg mye kreativ energi, sier hun.

Annie Sørvig forteller videre at hun har drevet med drag i litt over ett år. Man skulle tro hun hadde holdt på lenger. Sminken, leppestiften og vippene virker å være påført av en hånd som har gjort dette lenge og som vet nøyaktig hva den vil. Mange har nok sett dragperformere på TV, men det er noe eget å sitte ansikt til ansikt med den visuelle tornadoen som er et drag-sminket ansikt. De lange vippene til Sørvig danser ivrig opp og ned mens hun snakker.

UNIKT UTTRYKK. Sørvig har opplevd at folk peker og ler, men hun skjønner at hun skiller seg ut når hun er Maple Thorpe.

– Til tross for mitt spesielle utseende har jeg ikke noen særlig ubehagelige opplevelser på gaten. Jeg har et privilegium som kvinne i drag, det er nok ikke mange som føler seg truet av meg. Drag queens er for eksempel lettere å kjenne igjen, og kan nok virke mer utfordrende for andre fordi de ikke helt forstår det. Så det er nok andre som har møtt på mer stigma enn meg. Det eneste jeg har opplevd som er ubehagelig er at folk peker og ler, men jeg tenker ikke «hvorfor gjør dere det», jeg ser jo ut som jeg gjør, utdyper Annie Sørvig.

Gruppen for de som liker å kle seg i drag

Det er tydelig at hun ikke tar seg selv og dragpersonaen altfor høytidelig. Den dunkle belysningen i rommet kaster et svakt lys over ansiktet og sminken som på andre kan virke «forvirrende», for å sitere Sørvig selv. Men hun er ikke alene om å kle seg opp i drag, det finnes nemlig en egen draggruppe som holder til på Fincken her i Bergen.

– Jeg begynte med drag gjennom gruppen Haus of Friele, som startet opp for litt over ett år siden. Det var helt tilfeldig at jeg fant ut av dem, jeg så en post på Facebook fra utestedet Fincken som presenterte gruppen Haus of Friele og at de søkte medlemmer. Jeg syns jo dette hørtes spennende ut og tenkte «faen heller, hvorfor ikke?». Så jeg møtte opp og syntes det var gøy, og så har det egentlig bare tatt av derfra.

Hun har vært med i Haus of Friele siden den gang, og har ingen planer om å gi seg med det første.

– Som sagt så elsker jeg drag og forhåpentligvis kan jeg fortsette en god stund til. Vi satser også på å være tilbake på scenen om ikke lenge, noe som vil gjøre det hele enda kjekkere.

Digital løsning på showene

For i likhet med alle andre har også dragmiljøet blitt påvirket av koronapandemien, og Haus of Friele har siden utbruddet i mars blitt tvunget til å gjennomføre sine show digitalt. Denne lørdagskvelden skal Annie Sørvig og de andre i Haus of Friele gjennomføre et nytt show, også dette digitalt.

– Jeg vil beskrive dette showet som en tidlig 2000-talls NRK-kavalkade. Det er en blanding av mye forskjellig, som sketcher, lip synching og talkshow. Vi prøver på en måte å selge inn at dette er en svær TV-produksjon med studio og alt, selv om det bare er filmet i stuen til en av oss, på en iPhone.¨

Premierekvelden

Annie Sørvig ler og kaster et blikk mot klokken. Apropos show. Nå er det ikke lenge til premieren. Uten å kle på seg mer yttertøy trer hun ut i kulden og begynner å trave avgårde mot Fincken. Det er på storskjermen der at showet vil vises. Det er også de andre medlemmene i Haus of Friele står og venter på henne. Rettere sagt de medlemmene som har vært med å lage kveldens show.

I anledning Halloween er Fincken dekorert etter regelboken: blodige kroppsdeler, edderkopper og dødninghoder pryder veggene. Mot de svarte veggene virker det nesten som pynten kriger om oppmerksomheten til gjestene. Men det er ikke pynten som vil få oppmerksomheten i kveld. Den kommer til å rettes mot Annie Sørvig og de andre medlemmene i Haus of Friele. Eller Maple Thorpe som Sørvig nå heter. Hun har funnet gjengen sin og de diskuterer hvordan kvelden vil bli. Maple Thorpe, Zelda Illusion, Luna Palmer og Jessica Fuckit. De styrer showet i kveld, og gleder seg.





FINCKEN. Utestedet ble utsmykket med allskens av uhumskheter i anledning Halloween.

Showklar gjeng

Jessica Fuckit er spent på å se det ferdige resultatet. Det er det andre digitale showet de gjennomfører, men det første der de står for alt selv, alt fra klipping til koreografi.

– Vi har kun hatt to uker på å forberede oss til dette, utdyper Fuckit.

ATTITUDE. Jessica Fuckit (Espen Tennebekk).

Luna Palmer står ved siden av og poserer stolt med antrekket sitt. For det har hun laget selv, og hun forteller at venninnen har vært til inspirasjon på kostymefronten.

– Jeg synes Annie Sørvig er kjempeflink, hun imponerer oss alle hver gang hun kommer med et nytt kostyme. Nå har jeg selv begynt å sy, og antrekket jeg har på meg i kveld har jeg sydd sammen selv fra noe gardinstoff jeg fant på Fretex.

HAUS OF FRIELE. Luna Palmer (Jenny Sandmo Ellefsen).

Både Maple Thorpe, Jessica Fuckit, Luna Palmer og Zelda Illusion har vært med siden Haus of Friele startet opp. Zelda Illusion sier at de totalt er åtte i gruppen per dags dato, men at de nok kommer til å ta inn fler i framtiden.

– Det er nok flere som meg som elsker drag, og som elsker å opptre, så vi kommer nok til å få inn flere etterhvert som koronapandemien blåser over. Dragmiljøet er nemlig i stadig vekst, forteller Illusion.

POSE. Zelda Illusion (René Bjorheim).

And action!

Etter å ha snakket løst og fast seg imellom, og gjort klar de siste forberedelsene, nærmer det seg tid for premieren på showet deres. Det har kommet en god del publikum til Fincken denne Halloween-kvelden. De sitter og venter mellom avhogde hender og sølvfarget spindelvev på at showet skal starte. Maple Thorpe smiler. Bak sminken smiler Annie Sørvig også. Det er dette hun og resten av gjengen i Haus of Friele har ventet på.

Studvest presiserer: Annie Sørvig har tidligere vært illustratør i Studvest.

Kommentarer

kommentarer