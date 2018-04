Eira Garrido fra Venstrealliansen skriver at de er den eneste listen som tar feminisme på alvor. Det er både dypt sårende og en avsporing av hva feminismedebatten skal handle om. Jeg har det siste året sittet som den mannlige studentrepresentanten i UiBs likestillingskomitee, jeg går i 8. mars tog, jeg har arrangert panelsamtale om borgerlig feminisme og jobbet på spreng for å få en balansert topp fem liste av våre kandidater. At mitt engasjement for feminisme skal nedvurderes fordi jeg ikke ønsker de samme løsningene som Venstrealliansen er dypt skuffende. Jeg er, som borgerlige feminist, vant til å utgjøre mindretallet når jeg ikke støtter venstresidens løsninger, men å få mine motiver og mitt engasjement så totalt underminert er sårende. Vi kan gjerne være uenig i sak, men å få høre at VA er den eneste listen som tar feminisme på alvor er søren meg ikke debatten verdig.

At Venstrealliansen tar feminisme på alvor er flott. Vi trenger flere lister som diskuterer feminisme og hva som utgjør gode løsninger for å styrke likestillingen ved UiB. Jeg har i tråd med hva jeg mener er viktige likestillingsspørsmål prøvd å se på hvordan kjønnskvotering til studentverv i UiBs råd og utvalg påvirker representasjonen av studenter. Arbeidsutvalget har avdekket at en rekke råd og utvalg mangler vararepresentanter fordi det mangler studenter med riktig kjønn til å fylle disse vervene. Hvorfor Venstrealliansen tilsynelatende mener det er uproblematisk at studentenes stemme svekkes opp mot universitetets ledelse, er et spørsmål jeg ikke har fått godt nok svar på.

At Venstrealliansen mener at vår generasjon er så ødelagt av kjønnsstrukturer at vi ikke er i stand til å gjøre det som er rett, og må ha kvotering, er også en debatt jeg gleder meg til å ta. I stedet så har vi den samme debatten om inntakskrav igjen og igjen. Hvis Venstrealliansen er partiet som tar feminisme på alvor, så gleder jeg meg til å diskutere flere saker med dem. Til nå har engasjementet deres vært sterkt på kulepunkter, men svakere på ord og handling.

Jeg er en stolt feminist. Jeg understreker ofte at jeg ER feminist. Så dersom Venstrealliansen ønsker at feminismen kun skal være deres suverene prosjekt, så gleder jeg meg til å se de fronte dette mye tydeligere enn de har gjort så langt.

