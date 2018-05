En gang i måneden kommer strømregningen i posten. Den kommer også til studentene, selv om ikke alle har ansvar for å betale den.

Student Marie Drange forteller for eksempel at det er kjæresten som tar seg av betaling av strøm i deres bolig.

– Jeg bare Vippser, sier Drange.

Drange sier at hun hadde klart å betale den selv også, men at hun da bare hadde betalt totalsummen og ikke tenkt så mye på resten av informasjonen som er oppgitt. Drange er ikke sikker på hvor mye hun betaler for strøm i måneden, men tror det ligger mellom 500 og 1000 kroner i måneden.

Men hva inneholder egentlig strømregningen, hva er nettleie og hvorfor varierer prisen så mye i løpet av året?

Betaler ikke bare for forbruk

– Når folk flytter hjemmefra for første gang, er det første gang de må forholde seg til en strømregning, og det kan derfor ofte bli en stor aha-opplevelse. «Er det noe som heter strømregning?», sier Ole Haugen som er næringspolitisk rådgiver i EnergiNorge.

Haugen forteller at det er helt naturlig og at det er mye man oppdager når man flytter hjemmefra for første gang.

– Mange studenter betaler heller ikke for strømmen direkte, men som en del av husleia, og er derfor ikke så opptatt av det, sier han.

Som strømkunde er det heller ikke bare ditt eget strømforbruk du betaler for. I tillegg til det du faktisk bruker av strøm blir du nemlig fakturert for både nettleie og avgifter til staten.

Nettleie er noe man betaler for å få strøm overført til boligen gjennom ledningsnettet.

– Man kan ikke velge hvem man betaler nettleie til på samme måte som du kan velge hvilken strømavtale du vil ha, forklarer Hilde Uthaug fra Forbrukerrådet.

Mest går til avgift

En stor del av strømregningen er forbrukeravgift til staten. Ifølge Haugen betaler man som strømforbruker mer i avgift til staten enn til nettleie og strøm.

Student Magnus Akselberg bor hjemme og styrer heller ikke med strømmen.

– Jeg har sett på strømmåleren 2-3 ganger på to år.

Akselberg sier at han ikke vet hva nettleie er, og at han ikke har noe grunn til å vite hva det er heller fordi faren styrer med strømmen.

– Men hva gjør du når du flytter da?

– Når jeg flytter så spør jeg pappa.

Regnet kan bestemme strømprisen

Som student har du kanskje også opplevd at strømprisen har variert mye fra en måned til en annen. Dette er det flere grunner til. Det meste av kraften som produseres i Norge er vannkraft, og nedbørsmengden påvirker derfor strømprisen, ifølge Statnett.

Det vil si at mye regn gir billigere strøm, mens lite regn kan føre til dyrere strøm.

Norge er også en del av et felles europeisk strømmarked, og strømprisen avhenger derfor også av prisene i andre land.

– Få tak i tilbudsprisene

– Hvis du ønsker å spare penger på strøm så kan du bytte strømavtale ofte for å få tak i alle tilbudsprisene, men da må du planlegge bra og vite når du skal ringe for å bytte leverandør også videre, forteller Uthaug fra forbrukerrådet.

Dette krever imidlertid at du følger godt med, og klarer å passe på.

– Følg med på strømpriser.no samt strømavtalen din, sjekk at du ikke betaler for mye for strømmen sammenlignet med hva strømmen faktisk koster, legger hun til.

– Hva er de største tabbene man gjør som strømkunde?

– Å tro at du sparer strøm ved å vaske opp for hånd, sier Uthaug.

– Oppvarming trekker mest strøm

Hun forteller at alle nye teknologiske maskiner egentlig trekker lite strøm. Det som trekker mest strøm er oppvarming av bolig og varmtvann.

– Ta kortere dusjer og ikke ligg i badekaret hver dag.

Næringspolitisk rådgiver i EnergiNorge, Ole Haugen, sier det viktigste å huske på er å lese av strømmen og avslutte abonnementet når du flytter. Dette er for at du ikke skal måtte betale strømmen som blir brukt i boligen etter at du har flyttet ut.

– Det er veldig kjipt å få en svær strømregning når du har flyttet ut fra hybelen for lenge siden, sier Haugen.

