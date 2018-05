Det er vårstemning og fint vær, men ikke mange studenter å se på Høyden på denne solrike dagen. I morgen går vi over i mai måned, og sammen med fuglekvitter og flere vårtegn kommer også en rekke fri- og helligdager.

Til sammen er det fire fridager som faller på en ukedag i mai. Dette er henholdsvis arbeidernes dag, kristi himmelfartsdag, 17.mai og andre pinsedag. Til tross for stengte forelesningssaler og kantiner, er det mange studenter som sitter med nesa ned i pensum for å pugge til eksamen.

Studvest møter BI-student Hamza Rehman som studerer Økonomi- og administrasjon. Han har klare planer for hva han skal gjøre på fridagen 1.mai. Han forteller at han skal møte noen venner og dra ut.

– Jeg føler jeg fortjener litt fri i denne hektiske eksamensperioden. Jeg har ikke eksamen før på fredag, så jeg har god tid, sier Rehman.

Kjenner på eksamenspanikken

Han er ikke den eneste som ser frem til et avbrekk fra pensum og notatbøker. Amalie Holt Kleive studerer Jazz-vokal på Griegakademiet ved Universitetet i Bergen (UiB). Hun mener fridagene er deilige – også for studenter som leser til eksamen.

– Men ironisk nok skal jeg jobbe, mer enn noen gang, på arbeidernes dag, forteller jazz-studenten, og legger til at hun synes det er litt komisk.

En som heller ikke skal ta seg fullstendig fri på 1.mai er administrasjons- og organisasjonsvitenskapsstudent, Romeo Kårbø Thome. Han forteller at han har litt «blåmandag» i dag.

– Jeg kjenner litt på at eksamenspanikken begynner å kicke inn for alvor, sier han.

Til tross for at «alvorets time» begynner å nærme seg, mener han det blir fint å ta seg litt fri fra en hektisk hverdag med en fridag eller to.

– Det er litt deilig å ha en dag som du kan bruke på deg selv og gjøre det som passer deg best. Det er fint enten du skal ta deg fri eller lese pensum, sier Thome.

– Bør ikke være fri bare for å ha fri

Gro Anette Heggheim som studerer arbeids- og organisasjonspsykologi på UiB synes de mange helligdagene er greit, men er imidlertid klar på at det er dumt at mange ikke vet hva helligdagene representerer.

– Kristi himmelfartsdag for eksempel, det er jo en litt unødvendig helligdag, sier hun, og legger til at hun ikke ser helt poenget med å markere en dag så mange ikke vet hva representerer.

Hun tror heller ikke at så mange er kristne lenger.

– Om vi skal ha fri så må vi vite hvorfor. Det bør ikke være fri bare for å ha fri, sier hun.

Dette er ikke BI-student Rehman enig i:

– Det er liksom en del av pakken. Vi feirer jul, så hvorfor skal vi ikke feire Kristi himmelfartsdag, spør økonomistudenten.

Fridager blir til jobbdager

Flere fridager setter imidlertid ikke en stopper for eksamenstiden. De siste årene har eksamen 18.mai vært et hett tema. Denne måneden har debatten blusset opp igjen, og Studvest kunne melde at UiB-ledelsen lover at dette skal være det siste året hvor eksamen avlegges dagen etter grunnlovsfeiringen. Dette har ikke bare blitt diskutert på UiB, også Studenttinget på Vestlandet skal til helgen diskutere eksamensfri 18.mai på Høgskulen på Vestlandet.

BI-student Rehman har klare meninger om dette.

– Ledelsen på de ulike institusjonene bør tilrettelegge for studentene, det å legge eksamen på 18.mai kan være uheldig, mener han.

Musikkstudent Holt Kleive forteller at hun kjenner flere som skal ha eksamen denne dagen.

– Det er sikkert ikke noe problem å ha eksamen 18.mai, men det finnes nok mange andre dager det går an å legge eksamen på, sier hun.

Arbeids- og organisasjonspsykologi-student Heggheim stiller seg bak dette.

– Det er kjipt å legge eksamen på 18.mai. Jeg syns absolutt at nasjonaldagen bør være en dag hvor man skal ha litt fri og ikke tenke på eksamen, sier hun.

