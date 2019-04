I år er det duket for historiens andre korversjon av Eurovision Song Contest, og denne begivenheten finner sted i Göteborg i august. Slovenia er regjerende vinnere fra 2017, men i år gjør Norge sin debut i konkurransen.

Etter å ha vunnet den norske finalen i Eurovision choir of the year i Oslo den 7. april, må koristene i Volve Vokal nå forberede seg på den europeiske finalen. Volve Vokal er et kor bestående av flere studenter, med base i Bergen.

– Det er ikke hverdagskost for en bergensdirigent å sitte i sminken hos NRK, og bli filmet og intervjuet, sier Gro Espedal, grunnlegger og en av dirigentene til Volve Vokal.

Hun er smigret over at de ble plukket blant landets fremste, og fikk dele scene med andre dyktige og anerkjente kor.

– Jeg kjenner jeg blir litt nervøs av tanken på å representere Norge i den europeiske finalen. Det var stort og stas, sier dirigenten.

Får bare framføre en sang i Göteborg

Espedal sier at det viktigste for å vinne er repertoarvalg.

– I Göteborg får vi bare gjøre en sang, så den vi velger har veldig mye å si. Nå skal vi vri hjernen for å finne det beste stykket!

Dirigentene er på jakt etter et stykke som både viser det tekniske nivået, deres kunstneriske uttrykk og noe som vil overraske, forteller hun.

– Noe av det viktigste vi jobber for er å kreve oppmerksomhet fra publikum, og vi ønsker å trekke fokuset til det som skjer her og nå. I sammenheng med dette jobber vi veldig mye med det visuelle uttrykket, sier Espedal.

– Koristene er så uredde

Volve Vokal er et av få kor som har fast ansatt en visuell leder. Omkring en tredjedel av koret er studenter, og resten er tidligere studenter.

– Det er helt utrolig hva denne gjengen får til! Koristene er så uredde, de hiver seg ut i det ukjente og har slett ikke alltid kontroll på hva som kan skje, forteller Espedal.

– Det tror jeg er noe av det som skaper en veldig tilstedeværelse når vi opptrer.

Koret øver vanligvis én kveld i uken, samt én helg i måneden. I tillegg har koristene stemmegruppeøvinger, tverrgruppeøvinger og egenøving.

– Det blir jo mindre tid til ferie nå, vi må få prikket inn toppformen til Göteborg. Når vi har store produksjoner eller konkurranser øver vi mye mer enn vanlig, sier Espedal.

Kommentarer

kommentarer