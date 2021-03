Fra leiligheten ved sjøen, er det bare ti minutters gange opp til NHH for John Kristian Ellertsen. Denne våren er det imidlertid ikke professorene ved handelshøyskolen som foreleser gjennom pc-skjermen, i stedet følger 28-åringen undervisningen fra Aalto-universitetet i Helsinki.

Opprinnelig var planen å reise på ordinær utveksling, men samtidig som han så på leilighet i Helsinki, kom beskjeden om at universitetets campus ville være stengt hele semesteret.

– Da valgte jeg å bli hjemme, men likevel melde meg opp til fag på Aalto.

Sånn endte NHH-studenten opp som digital utvekslingsstudent.

Hektisk hverdag

I Helsinki deles semesteret opp i bolker. Ellertsen er nettopp ferdig med den første, og med det også vårens første eksamener.

Til tross for en hektisk start er han strålende fornøyd med hverdagen ved Finlands nest største universitet.

– Det at vi har bolker på 8 uker, gjør at man alltid har målet innen synsvidde. Da slipper man skippertaksjobbingen.

I tillegg til de normerte studiepoengene, meldte Ellertsen seg opp til en del ekstra fag. Det har derfor ikke vært uvanlig med tolv-timersdager – også i helgene.

IMPONERT. John Kristian Ellertsen er imponert over den tekniske kompetansen og -selvtilliten på sitt nye universitet

– ­Jeg har vært kronisk stressa, men det har vært en fordel for meg. For da må du alltid være på ballen, ler han.

For å klare arbeidsmengden har pandemien til og med vært en fordel.

– Hadde jeg vært der fysisk, så måtte jeg ha løpt fra forelesning til forelesning. Det ville ikke gått. Nå kan jeg derimot høre på forelesning mens jeg er på do, lager mat og spiser. Sånn sett er det en kjempefordel.

De tekniske finnene

Ellertsens opprinnelige motivasjon for å søke seg til Helsinki, var å oppleve et naboland nordmenn hverken hører så mye om eller kjenner så godt til.

– Så når den fysiske opplevelsen uteblir, hvorfor ikke bare ta flere fag på NHH?

– Jeg ønsket meg en forandring etter snart ett år med digital undervisning på NHH, både i hverdag og fag. Det digitale opplegget på NHH har vært greit, men jeg ville gjerne oppleve noe nytt og annerledes et annet sted, sier han.

Og universitetet i Finland har virkelig imponert på den digitale læringsfronten, skal man tro Ellertsen. Han trekker frem teknologisk kompetanse og -selvtillit som nøklene.

– Foreleserne har vært veldig flinke i de fagene jeg har hatt. De bruker de tekniske funksjonene i zoom og andre digitale hjelpemidler for hva det er verdt. Vi har mye mer gruppearbeid, som fungerer strålende. Jeg har fått enormt stort læringsutbytte av det.

I tillegg forteller han at alle har på kameraene under forelesning, og dialogen er veldig åpen.

Det er langt i fra enveis-kommunikasjonen han er vant med fra Norge.

– Det er bare å begynne å snakke, og alt funker. Det var veldig overraskende med tanke på stereotypien man har av finner som litt mutte og innesluttede.

Nærmere Helsinki enn NHH

En skulle tro at digital utveksling betyr fravær av godene mange forbinder med utvekslingsopphold; nye opplevelser, mennesker og inntrykk.

Nei da, ifølge Ellertsen.

– Da jeg hadde den digitale undervisningen på NHH, så følte jeg at jeg var «lenger unna» skolen enn jeg nå er unna Helsinki.

Gjennom forelesningene har han blitt kjent med mange medstudenter. Noen av dem skal han besøke i Finland når situasjonen tillater det.

HEKTISK. Det er en fordel med hjemmekontor når timeplanen er full

– Jeg har fått venner der som jeg prater med daglig. Når jeg reiser dit får jeg bo hos en jeg møtte i et break out-rom, og vi er 10-15 stykk som skal finne på en del ting sammen.

Om han hadde blitt på NHH det siste halvåret, ville han bare vært med de «samme gamle», forteller han. Nå har han derimot blitt kjent med mange nye og utvidet nettverket sitt.

Anbefales det?

Så om fysisk utveksling blir vanskelig også til høsten, vil han anbefale andre å dra på digital utveksling?

– Ja! svarer Ellertsen, før han legger til:

– Men det kan nok være litt utfordrende å komme i gang. Ingenting skjer av seg selv, du må være litt på og finne ut av en del ting på egenhånd.

Samtidig roser han internasjonalt kontor på NHH for dyktig veiledning.

Sammenlignet med fysiske utenlandsstudier, som han var på i 2017 i Australia gjennom en tidligere grad, er det tross alt en del ting som er lettere digitalt.

– Du slipper alt styret med å orientere deg på campus, fikse ID-kort og så videre. Jeg husker det som mesteparten av styret sist gang jeg studerte i utlandet.

Og det at Finland er så teknologisk frempå gjør landet til et bedre alternativ enn mange andre land å utveksle til, tror Ellertsen.

Så alt i alt; hvor fornøyd er han med den digitale utvekslingen?

– Slik situasjonen er nå, så er det veldig kjekt å få en forandring i hverdagen med et digitalt utvekslingsopphold. Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk muligheten. Men, selvfølgelig, den digitale utvekslingen kan ikke sammenlignes med alt det morsomme man opplever på vanlig utveksling. Det blir i stedet et godt kompromiss gitt de tidene vi lever i.

