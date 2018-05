Pågår sammenhengende over 1,5 døgn.

1. Juni braker Lovstafetten mellom jusstudentene ved Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetet i Oslo løs. Studentene skal frakte en lovsamling raskest mulig over fjellet fra Oslo til Bergen, ved å løpe og sykle.

– Det er bare for gøy, men også blodseriøst, sier Ella Stenersen Øksby, treningsansvarlig i Lovstafetten.

Videre forklarer hun lattermildt at det pleier å være jevnt, helt til Bergen løper fra Oslo.

– Stafetten er delt opp i fjorten etapper. Når startskuddet for fellesstarten går, så er det ikke mer stopp enn nødvendig, forteller Markus Loftås, leder for undergruppen.

Tur til «Granca»

Stafetten foregår sammenhengende over ett og et halvt døgn. Det innebærer at noen må løpe etapper på natten.

– I fjor følte jeg ikke at jeg sov i det hele tatt, forteller treningsansvarlig Øksby.

I tillegg til å være en stafett, er det også en undergruppe på Det Juridiske Fakultetet ved UiB, med ukentlige treninger som er åpne for alle.

– Det er en stor motivasjon. I tillegg ser vi at de som ikke har drevet med løping tidligere får en løpsglede og kommer i god form, fortsetter Øksby.

Undergruppen har trent siden semesterstart i fjor høst og er klar på at dette er det store målet.

– I år har vi faktisk fått til en treningsleir på Gran Canaria, så det er ikke noe tull lenger, forteller Loftås, og legger til at det skjer mye sosialt innad i gruppen.

Bærer på en Lovsamling over fjellet

De tre studentene mener at det er fullt mulig å få til trening i eksamensperioden. Dorthe Brubak Borgen, arrangement- og sosiale medier-ansvarlig, forteller at det meste av grunnlaget for treningen allerede er gjennomført før eksamen.

– Stafetten er over før den verste eksamenstiden begynner for oss. Vi har fremdeles en uke eller to til å forberede oss, så det lar seg kombinere. Nå er det kanskje litt stille før stormen, legger leder Loftås til.

Til stafettpinne bruker studentene en lovsamling. For denne gruppen studenter blir det med andre ord også en litt annen bruk av boken i eksamensperioden.

Ideen om stafetten kom på starten av 80-tallet, da de gikk tom for lovsamlinger i Bergen og en gruppe studenter i Oslo tok med seg samlingen til Bergen til fots. Siden da har det blitt en konkurranse hvor de bærer en lovsamling i hver sin sekk.

– Ja, vi har den på ryggen. Det ville blitt litt slitsomt å bære lovsamlingen i hendene, legger treningsansvarlig Øksby til.

– Vi er veldig godt forberedt

Studentene legger ikke skjul på at de er godt forberedt til stafetten. I tillegg til at de mener nivået har økt, er det også en økende rivalisering blant studentene i brosteinsbyen og hovedstaden. Bergensstudentene stakk av med seieren i fjor. For vinnerne er det mye heder og ære som venter, noe som ifølge Loftås i seg selv er den største premien man kan få.

– Det er en seriøs konkurranse som er blitt veldig stor, forteller Borgen.

– Det er blitt mye oppmerksomhet rundt konkurransen og mange følger med, sier Øksby.

I år blir det også livesending og oppdateringer av stafetten på Facebook med studio i Bergen. Sosiale medier-ansvarlig Borgen forteller at sendingen i fjor ble godt mottatt av entusiastiske seere.

– Vi håper så mange som mulig vil være med å heie på oss, og møte opp når vi løper inn på Muséplassen den 2. juni. Da kommer Bergen mest sannsynlig med seiersbrølet inn, ler Øksby.

– Vi vant i fjor og da er målet å gjøre det igjen, slår Loftås fast.

