Om litt over en måned blir Bergenhus Festning omgjort til et festivalområde med matboder, øltelt, scener og flere tusen mennesker. 12.-16. juni går nemlig Bergenfest av stabelen. Studvest har snakket med studenter om den kommende festivalen.

­– Jeg skal på Bergenfest, men jeg har ikke kjøpt billett ennå. Håper det ikke er utsolgt.

Det sier Endre Sundal Grøneng, som studerer til å bli grunnskolelærer ved HVL. Selv om han ikke har kjøpt billett, har han store planer for festivaluken.

Skal ha minifestival hjemme

– Jeg skal levere bacheloren min 1. juni, så Bergenfest blir en fin avslutning etter flere måneder med hard lesing og skriving. Ettersom jeg bor på Bryggen tenker jeg å ha en minifestival hjemme hvor vi lader opp til konsertene, forteller han.

Studenten synes at flere kule artister skal på festivalen i år, men nevner spesielt Cezinando, Queens of the Stone Age og Sigrid.

– Også skal Kjartan Lauritzen spille! Han har jeg sett noen ganger før og han lager alltid god stemning, skyter han inn.

Ole Morten Algerøy i Bergen Live jobber med informasjons- og produksjonsrelaterte oppgaver under Bergenfest og kan fortelle at de sikter bredt når de skal booke artister.

– Vi opptatt av å ha en god balanse mellom store og etablerte artister og de unge og nye talentene, både fra Norge og utlandet, forteller han.

Algerøy påpeker samtidig at arrangementet er velsignet av en velutviklet musikkscene i Bergen, og landet forøvrig.

– To år på rad har vi satt rekord når det gjelder musikk fra Norge og Bergen på programmet. Vi booker artister fordi de har bra musikk, og for tiden er det mye bra i Bergen, fortsetter han.

– Passer fint for studenter

For Knut Sande, som studerer elkraft ved HVL, er det ikke så nøye hvilke artister som kommer.

­– Det er stemningen som gjør at jeg skal gå, forteller han.

Samtidig mener han festivalen passer bra for studenter siden den kommer så tidlig i ferien.

– Jeg har kjøpt billett uten å avtale nærmere med noen andre. Det er uansett så mange som skal, sier han.

Morten Algerøy i Bergen Live forteller at det er flere årsaker til at festivalen blir arrangert på dette tidspunktet, men at det er en bonus at arrangementet kommer rett etter eksamensperioden.

– Slik kan byens studenter dele fruktene av festivalprogrammet med oss, sier han.

Savner promotering

Men alle er ikke like klare for festivallivet.

Maria Vogt Andrésen og Line Groven, som begge studerer på profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen (UiB), skal ikke på festivalen.

­– Jeg har vurdert det, men festivalen krasjer med andre ting. I år er det ingen artister jeg føler meg må få med med, sier Vogt Andrésen.

– Jeg har ikke vurdert det en gang. Jeg går sjeldent på konserter, fortsetter Groven.

– Hva må Bergenfest gjøre for at dere skal gå neste år?

– De må gjøre en bedre jobb på å promotere seg selv. Selv om jeg ikke aktivt har oppsøkt festivalen, hadde mer offensiv markedsføring kanskje fått meg til å vurdere det, sier Groven.

Vogt Andrésen er enig, samtidig som hun mener at billettprisene er litt stive.

– Kostbart å produsere festivalen

Morten Algerøy synes det er synd at studenter opplever det slik. Han kan fortelle at de bruker mye ressurser på å spre festivalbudskapet, både på internett, aviser og i bybildet. Når det gjelder billettprisene forteller han at Bergenfest ligger under landsgjennomsnittet for sammenlignbare arrangementer.

– Det er kostbart å produsere et arrangement av denne størrelsen og det koster å få tak i godt innhold. Men vi har prøvd å legge oss så lavt som mulig, forklarer han.

Sunniva Abrahamsen, som studerer rettsvitenskap på UiB, kan fortelle at heller ikke hun skal på festivalen, selv om hun var der i fjor.

Likevel tror hun det er mange studenter som skal på festivalen.

– Det er mange som går der for konsertopplevelsen, men det er også et veldig sosialt arrangement. Blant annet med at folk samler seg før festivalen og går bort sammen.

