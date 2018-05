La meg starte med å si at 17. mai uten tvil er den gøyeste dagen i året. Ingenting slår veivende flagg, minst to is og champagne. Men det finnes mange humper i veien for å få en god feiring. Det er derfor viktig å kjøre på med noen forholdsregler.

Her kommer derfor en liste av tips som jeg har samlet inn for at du skal få en strålende feiring:

1. Vi må begynne med de tidlige forberedelsene. Gå direkte til klesskapet ditt nå og sjekk at dress eller bunad passer. Husk at du kan ha lagt på deg siden konfirmasjonen.

2. Det bringer meg videre til andre utfordringer som kan dukke opp med finstasen. Husk å pusse sko, mansjettknapper og bunadssølv. Stryk også skjorten din så tidlig som mulig, eventuelt send en fin melding med masse hjerter til noen som kan hjelpe deg.

NB! Skjorter skal ikke i tørketrommelen, så finner du det ut for sent kan du måtte gå med våt skjorte på den store dagen – eventuelt må de rundt deg leve med svettelukt. Da er det opp til deg å velge hvem som skal få gå gjennom smerten.

3. Bli venn med noen som kan knytte slips eller sette på bunadssølv. Er du ikke kommet så langt i forberedelsene, er det et tips å handle inn en Kvikk Lunsj eller noe digg til en roomie eller en god bekjent.

4. Har du fått en flekk på festantrekket er det sannsynligvis for sent å gjøre noe med det nå. Da vil det beste være å dekke dem til eller krysse fingrene for dårlig vær slik at du kan gå med regnponcho. Regner det ikke? Fest en 17. mai-sløyfe eller to på antrekket og be til høyere makter om at ingen vil legge merke til fjorårets eskapader.

5. Er du en av de heldige som ikke gikk på en flekk-smell i fjor, kan det være en idé å unngå katastrofen i år også. Her er det flere forholdsregler du kan ta. Først av alt: Drikk ikke rødvin. Nummer to: Vurder å droppe ketchup og sennep på pølsa, det er dokumentert at sprøstekt løk ikke setter flekker på dressen, så det kan du freshe delikatessen opp med. Potetsalat er no go.

6. Det du imidlertid kan gjøre for at måltidene dine skal være innafor på grunnlovsdagen er å planlegge godt i forkant av frokosten eller lunsjen. Unngå kø ved å handle mat og (alkoholholdig)drikke i dag. Polferden vil bli langvarig på onsdag.

7. Mens du er på butikken kan det være lurt å handle inn en regnponcho eller en paraply for sikkerhets skyld. Uansett hva værmeldingen sier: Du bor i Bergen. Regnrekorder er ikke akkurat en mangelvare.

8. Apropos været! Selv om vi ikke kan skryte av for mange oppholdsdager, så er det som oftest plussgrader mellom de syv fjell. Og er det sol, så er det varmt. Gjør en kalkulert vurdering, men bunad og dress holder godt på varmen. Vurder derfor å droppe den ekstra jakka.

9. Dersom du vil overleve med fest fra morgen til kveld, vil det være lurt å vurdere mengden med drikke godt, og gjerne ikke starte for hardt ut. Hvil godt mellom slagene, men ikke for lenge midt på dagen – det vil kunne gjøre festen kortere enn først planlagt.

10. Sammen med fest og moro kommer også den store toalett-twisten. Til deg som planlegger å gå med bunad: Koordiner do-ferden sammen med en venn. Da kan dere holde skjørtet oppe sammen. Det er også hyggelig med litt selskap.

11. Til slutt kommer kanskje det viktigste tipset av de alle. Vi vet at det ikke alltid er fryd og gammen å gå med bunads- eller dressko. Ta derfor på gnagsårplaster allerede på morgenkvisten og behold det til utpå kvelden. Det vil kunne forhindre irriterende sår som vil gjøre prosesjonen i toget til alt annet enn en god opplevelse.

NB! Ta også av skoene hver gang anledningen byr seg. Drit i eventuelt klaging fra sidemannen. Stanken vil være der, sånn er det bare. Det er verre med såre og vonde føtter!

Ha en nydelig nasjonaldag!

