Tidligere UiB-student Kim Arne Hammerstad har måttet kutte løping og hente inn jobb for å bli klar til lanseringen.

Det er fredag og lunjstider. Selv om hjemmet hans nå er i Oslo, befinner Kim Arne Hammerstad (28) seg i Bergen for en helg – til tross for svært travle tider. Han har nemlig lansert bok, med et litt spesielt opphav.

Den er basert på masteroppgaven hans fra han studerte sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, der han så på de største skandalene i politiker-Norge.

– Jeg har ikke fått sinte mailer eller søksmål hittil, sier han i en spøkefull tone, og fortsetter:

– Jeg vil si meg fornøyd med mottakelsen og har fått fine anmeldelser, men har ingen oversikt over salgstall ennå.

MAGE AV STÅL. Kaffe er et svært viktig supplement under bokskriving, påpeker forfatteren.

Boken heter Politiske skandaler, med undertittelen sex, korrupsjon og maktkamp, og ble gitt ut av forlaget Res Publica den 20. januar 2020.

– Tittelen spiller på et vis på hvordan alt fungerer og ser ut i en skandale, forteller statsviteren idet han setter ned kaffekoppen.

Med tilnærmet null tenketid ramser forfatteren opp kjente navn man møter i boken, deriblant Bård Hoksrud, Sylvi Listhaug, Trond Giske og Trine Skei Grande.

Skandaler fra alle kanter

– Helt siden jeg skrev bacheloren min, har jeg hatt lyst til å skrive om politiske skandaler, forklarer Hammerstad.

Han gir veilederen hans under bachelorskrivningen – Tor Midtbø – en god porsjon av begrunnelsen for tankesettet.

TRAVEL. Hammerstad innrømmer at å balansere fulltidsjobb med boklansering ikke er noe å ta lett på.

– Våren 2017 bestemte jeg meg endelig for å se på politiske skandaler i masteroppgaven min.

Og så kom metoo-bevegelsen krasjende inn i det politiske Norge.

– Plutselig begynte det å dunke inn skandaler fra alle kanter. Jeg hadde bestemt meg for å forvente kanskje én skandale i utgangspunktet, men jeg fikk hvert fall stoff til å gjøre oppgaven min relevant. Nesten for mye å håndtere når det nærmet seg deadline, forteller han ærlig, men skyter inn at han kom i mål på normert tid.

Håndbok i skandale

– Grunnet klimaet som var mens jeg drev med masteren, tenkte jeg at det kunne passe i bokformat. Dermed tok jeg kontakt med forlaget, og fikk positiv respons.

Etter bearbeiding ble han enig med forlaget om å gå videre med boka. Hammerstad forklarer at boka skiller seg en del fra masteroppgaven, og er forsøkt gjort mer folkelig.

IKKE FERDIGFORSKET. Hammerstad mener at skandale-feltet på ingen måte er overanalysert.

– Mange masteroppgaver er dørgende kjedelige, så jeg har gjort det litt mer folkelig, sier han håpefullt, og følger opp:

– I boken har jeg videre tatt en mer detaljert gjennomgang av de forskjellige skandalene. Samtidig analyserer jeg alternativer til håndtering, og dermed kan det nesten brukes som en slags håndbok i skandale-scenarioer.

– Kvinnelige skandaler dekkes mer

– Motivasjonen for å skrive om dette temaet var mest fordi det er gøy og interessant å se på, rett og slett.

Statsviteren forteller at kjønn var en av faktorene han ville undersøke spesielt, inspirert sterkt av den amerikanske valgkampen i 2016:

– Det jeg fant ut for Norge er at det er en viss systematikk. Kvinnelige skandaler dekkes mer intensivt, samtidig som at kvinner velger en mer offensiv strategi i håndteringen.

Utover det peker han på mange mulige forklaringer, som også kanskje går over i psykologi eller medievitenskap.

Derfor tror Hammerstad, som for tiden jobber med kommunikasjon i et IT-selskap, at siste ord ikke er sagt om skandaler.

– Jeg håper jo at min bok kan inspirere andre i å forske på det samme, spesielt med utgangspunkt i andre fagfelt enn det jeg hadde.

Vi presiserer at Hammerstad tidligere har vært ansvarlig redaktør og styremedlem i Studvest. I tillegg lager Hammerstad quizene i våre papirutgaver.

Kommentarer

kommentarer