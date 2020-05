I dag ble kulturpakken for Bergen kommune lagt frem. Her skal 40 millioner kroner bli fordelt rundt til ulike kulturtilbud i kommunen.

To av disse millionene er forbeholdt studentkultur.

– Vi hadde et møte med representanter fra Velferdstinget, hvor de uttrykte en bekymring for at studentkulturen skulle falle mellom to stoler. Studentkulturen lever jo litt ved siden av resten av kulturlivet, og vi fikk høre at flere av aktørene var bekymret for at de ikke ville passe inn i noen av ordningene. Denne pakken er kommunens forsøk på å bøte på dette.

Det sier kulturbyråd i Bergen kommune, Katrine Nødtvedt (MDG). Hun forteller videre at alle organisasjoner som faller under merkelappen «studentkultur» vil ha mulighet til å søke på en del av denne potten.

– I utgangspunktet gjelder dette «studentkultur», men vi har ikke skilt imellom ulike typer organisasjoner, som kor eller konsertsteder.

– Studentkulturen blir prioritert

Leder i Velferdstinget Vest (VT), Anette Arneberg, forteller at hun er storfornøyd med pakken.

– Vi er veldig fornøyde med pakken. Velferdstinget tok opp dette med kommunen i slutten av mars. Det ble tatt veldig på alvor, noe vi er godt fornøyde med. Det viser at studentkulturen blir prioritert i Bergen, mener hun.

FORNØYD. Leder i VT, Anette Arneberg, mener at to millioner kroner går en lang vei i å hjelpe studentkulturen gjennom krisen. ARKIVFOTO: Kristin Eidsheim

Som nevnt vil små som store organisasjoner kunne søke om midler, men Arneberg håper at de aller største også vil finne midler til å drive videre fra andre steder.

– Noen store kommer til å slite veldig på grunn av koronasituasjonen, eksempelvis UKEN. Noen er mindre og har mindre utgifter, men har også såpass lite penger på konto at små bidrag kan gjøre en stor forskjell. Så er det viktig å huske at noen deler av studentkulturen ikke taper penger på korona, som også er viktig å ta med i beregningen.

Mener tapene kan ha blitt større

– Er to millioner kroner nok?

– Jeg tror 2 millioner er en god sum, også fordi dette er en dugnad som alle må være med på, tenker Arneberg.

Kulturbyråden er på sin side noe mer forsiktig, men mener summen er en god start.

– Ut fra de innspillene vi fikk, blant annet fra Velferdstinget, tror jeg dette skal være en god start. Nå har allerede gått litt tid siden dette ble vedtatt, og det kan hende det har kommet større tap nå, sier hun, og fortsetter:

– Hvis dette viser seg å være altfor lite har vi også permanente ordninger som studentkulturen kan søke på til enhver tid. Det anbefaler jeg de som trenger mer til å gjøre. Vi skal gi mest mulig hjelp, slik at flest mulig overlever krisen, og for at ikke ildsjeler brenner seg ut.

Søknadsfristen på studentkulturpakken er 8. juni.

Studvest kommer tilbake med mer!

Kommentarer

kommentarer